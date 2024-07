Izrael zadał cios. "Jesteśmy na wojnie z Iranem"

Zadaliśmy „miażdżący cios” sojusznikom Iranu; przed Izraelem trudne dni, ale jesteśmy przygotowani na każdy scenariusz, a agresor, który zdecyduje się na atak z jakiejkolwiek strony „zapłaci za to wysoką cenę” - oświadczył w środę premier Izraela Benjamin Netanjahu w przemówieniu do narodu.

Jesteśmy na „egzystencjalnej wojnie” przeciwko Iranowi i jego sojusznikom. Od czasu naszego nocnego nalotu na Bejrut słyszymy groźby z każdej strony, ale jesteśmy gotowi na „każdy scenariusz” - podkreślił premier.

Netanjahu zaznaczył, że wojna potrwa długo i będzie wymagała od obywateli Izraela wytrzymałości.

Pokój? „Nie słucham”

Od jakiegoś czasu jestem pod presją, z wewnątrz kraju i z zagranicy, by zakończyć tę wojnę, ale „nie usłuchałem tych głosów i nie słucham ich teraz” - powiedział izraelski przywódca.

Gdybym to zrobił, Izrael nie zlikwidowałby liderów Hamasu, nie zniszczyłby infrastruktury terrorystów, nie opanował granicy między Strefą Gazy i Egiptem i nie „stworzył warunków, które przybliżają nas do sprowadzenia zakładników z Gazy, ale też osiągnięcia naszych celów w wojnie” - wyliczył.

Wszystko, co osiągnęliśmy w ostatnich miesiącach, zdobyliśmy dzięki temu, że się nie poddaliśmy, (…) ponieważ nie ulegliśmy presji, a to nie było łatwe - przyznał Netanjahu.

W ostatnich dniach Izrael zadał „miażdżące uderzenia” trzem głównym sprzymierzeńcom Iranu: jemeńskim Huti, palestyńskiemu Hamasowi i libańskiemu Hezbollahowi - podkreślił premier.

Przypomnienie

Przypomniał o nalocie na jemeński port Al-Hudajda w sobotę 20 czerwca, co było odwetem za atak bojowników Huti z użyciem dronów na Tel Awiw dzień wcześniej. Powiedział też o przeprowadzonym we wtorek wieczorem ataku na Bejrut, w którym zginął Fuad Szukr, dowódca wojskowy Hezbollahu. Był on bezpośrednio odpowiedzialny za przeprowadzony w sobotę 27 czerwca atak na kontrolowane przez Izrael Wzgórza Golan, w którym zginęło 12 dzieci i nastolatków.

Nie odniósł się jednak do środowego, przypisywanego Izraelowi nalotu na Teheran, w wyniku którego, według Hezbollahu, zginął polityczny przywódca tej organizacji Ismail Hanije. Jak dotąd Izrael oficjalnie nie przyznał się do tego ataku.

Będziemy razem walczyć i z Bożą pomocą wspólnie wygramy - zakończył swoje orędzie Netanjahu.

Izrael i Strefa Gazy - straty

Toczona w Strefie Gazy wojna Izraela przeciwko Hamasowi wybuchła po terrorystycznym ataku tej organizacji na południe Izraela 7 października 2023 roku, skutkującym śmiercią blisko 1200 osób i uprowadzeniem 251. W trakcie trwającego już blisko 10 miesięcy konfliktu zginęło ponad 39,4 tys. Palestyńczyków.

Kontrolujący południowy Liban Hezbollah od tego czasu regularnie ostrzeliwuje północ Izraela, co spotyka się z izraelskimi uderzeniami odwetowymi. Sobotni atak na druzyjskie miasteczko na Wzgórzach Golan był najbardziej krwawym z serii ostrzałów. Hezbollah odrzuca jednak odpowiedzialność za tę operację. W sumie od jesieni w Libanie zginęło ponad 500 osób, w większości bojowników Hezbollahu, natomiast w Izraelu - kilkadziesiąt.

Jemeńscy Huti od wybuchu wojny w Gazie ostrzeliwują morskie szlaki handlowe. Dokonują też uderzeń przy pomocy dronów i rakiet, wymierzonych w Izrael.

Wszystkie te grupy są uznawane przez Zachód za organizacje terrorystyczne.

