Wielka Brytania wyśle więźniów do Europy

W związku z niemal całkowitym brakiem wolnych miejsc w więzieniach Wielka Brytania rozmawia z Estonią o tym, by brytyjscy skazani odbywali wyroki w tym kraju - ujawnił w piątek dziennik „Daily Telegraph”.

Gazeta napisała, że brytyjska minister sprawiedliwości Shabana Mahmood w czwartek rozmawiała na ten temat ze swoją estońską odpowiedniczką Liisą-Ly Pakostą przy okazji spotkania Rady Europy w Wilnie.

Historia udanej współpracy?

„Wielka Brytania i Estonia mają historię udanej współpracy międzynarodowej, a takie partnerstwo stworzyłoby dalsze możliwości czerpania korzyści i uczenia się od siebie nawzajem” - powiedziała „Daily Telegraph” Pakosta. Również brytyjskie źródła rządowe potwierdziły, że w związku z kryzysową sytuacją w krajowych więzieniach ministerstwo bada „wszystkie dostępne opcje”.

Według statystyk publikowanych co tydzień przez ministerstwo sprawiedliwości w zeszły piątek w więzieniach w Anglii i Walii przebywało 88 350 osób, najwięcej w historii. Z kolei 27 sierpnia „Daily Telegraph” ujawnił, że tego dnia były zaledwie 83 wolne miejsca w męskich więzieniach i była to najniższa liczba w historii, znacznie poniżej minimalnego buforu wymaganego dla sprawnego działania systemu penitencjarnego, który wynosi co najmniej 1425 wolnych miejsc.

Tymczasem, jak napisał dziennik, w Estonii dzięki niskim wskaźnikom przestępczości około połowa miejsc w więzieniach jest wolna, zaś ich wynajęcie mogłoby przynieść budżetowi państwa ok. 30 mln euro rocznie.

Dziedzictwo konserwatystów

„Daily Telegraph” przypomniał, że pomysł wynajęcia miejsc w więzieniach od Estonii jako pierwszy przedstawił jesienią zeszłego roku Alex Chalk, minister sprawiedliwości w rządzie Partii Konserwatywnej. Będąca wówczas w opozycji Partia Pracy określiła go jako symbol niekompetencji konserwatystów, ale teraz w związku z krytyczną sytuacją sama do tego wróciła.

Gazeta podała, że w przeszłości Belgia i Norwegia wynajmowały miejsca w więzieniach w Holandii, ale to rozwiązanie brytyjski rząd wykluczył, bo koszt utrzymania pojedynczego więźnia jest tam dwukrotnie wyższy niż w Wielkiej Brytanii, gdzie jest szacowany na ok. 50 tys. funtów rocznie. Tymczasem w krajach Europy Wschodniej szacuje się go na 10-20 tys. funtów. Koszt budowy nowego więzienia wynosi 600 tys. funtów za każde miejsce.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński

PAP/ as/