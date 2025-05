Tusk powiększył deficyt w miesiąc o 15,1 mld zł

Deficyt budżetu państwa po kwietniu br. wyniósł ponad 91,4 mld zł, co stanowi 31,7 proc. kwoty deficytu zaplanowanej na cały rok – poinformowało w czwartek Ministerstwo Finansów w komunikacie o szacunkowym wykonaniu budżetu państwa. W kwietniu deficyt budżetu państwa zwiększył się o ponad 15,1 mld zł.

Deficyt po kwietniu stanowi 31,7 proc. kwoty deficytu zaplanowanej na cały 2025 rok. Miesiąc wcześniej, w marcu, deficyt wyniósł prawie 76,3 mld zł, czyli 26,4 proc. planu na cały rok. W ciągu kwietnia deficyt zwiększył się więc o 15,1 mld zł. Zgodnie z ustawą budżetową na 2025 r. deficyt na koniec roku ma nie przekroczyć 288,77 mld zł.

Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Finansów dochody budżetu po kwietniu br. wyniosły prawie 176,4 mld zł, czyli 27,9 proc. całorocznego planu. W tym dochody podatkowe sięgnęły prawie 157,95 mld zł, co stanowi 27,7 proc. planu. Podatki pośrednie dały po czterech miesiącach tego roku prawie 141,27 mld zł (31,2 proc. planu), podatek dochodowy od osób prawnych – nieco ponad 34 mld zł (48,1 proc.), a podatek bankowy – ponad 2,3 mld zł (33,5 proc.).

Dochody z podatków osobistych były… ujemne

Z danych MF wynika, że wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych były ujemne. Kwota wpływów z PIT po kwietniu 2025 r. wyniosła -22,65 mld zł, podczas gdy w całym roku ten podatek ma dać budżetowi ponad 31,7 mld zł. W marcu MF wyjaśniało, że ujemne wpływy z PIT są związane z reformą dochodów samorządów (budżet przekazuje samorządom więcej niż uzyskuje jak na razie z tego podatku).

Dochody niepodatkowe budżetu w ubiegłym miesiącu sięgnęły prawie 18,3 mld zł (31,5 proc. planu). W całym roku 2025 dochody budżetu państwa mają wynieść prawie 632,85 mld zł.

Wydatki budżetu po czterech miesiącach wyniosły nieco ponad 267,8 mld zł, co stanowi 29,1 proc. planu (w całym roku dochody budżetu mają wynieść nieco ponad 921,6 mld zł). Na obsługę długu państwowego budżet wydał prawie 14,66 mld zł (19,4 proc. planu), dotacja do Funduszu Emerytalno-Rentowego – nieco ponad 8,3 mld zł (31,2 proc.), dotacja do Funduszu Ubezpieczeń-Społecznych – nieco ponad 11,88 mld zł (14,6 proc. planu) a subwencja ogólna dla samorządów – ponad 20,4 mld zł, czyli 41,4 proc. planu.

