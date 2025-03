Wydało się. Niemcy i Francja zabiegają o te okręty

Marokańska marynarka wojenna ogłosiła, że chce zakupić dwa okręty podwodne. O zdobycie kontraktu na ich dostarczenie zabiegają cztery europejskie stocznie, na czele z francuską Naval Group i niemieckim ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS). Ich rywalem jest Rosja, która traci pozycję światowego lidera sprzedaży broni.

Według branżowego portalu MilitaryAfrica Francuzi zachęcają Rabat do swoich okrętów klasy Scorpene i są też zainteresowani obsługą nowej stoczni w Casablance.

Scorpene, jak zachwala jego producent, jest „niezwykle cichy i autonomiczny”, a jego elastyczna konstrukcja może być dostosowana do specyficznych potrzeb marynarki wojennej Maroka, operującej głównie w wodach przybrzeżnych.

Te okręty posiadają już marynarki wojenne Chile, Malezji, Brazylii i Indii.

Naval Group prowadzi rozmowy z Królewskimi Siłami Zbrojnymi Maroka (FAR) w sprawie potencjalnego zamówienia na okręt podwodny od 2021 r. Wcześniej francuskie konsorcjum dostarczyło do północnoafrykańskiego królestwa fregaty wielozadaniowe, co umocniło jego obecność w tym kraju, dając przewagę nad konkurencją.

Konkurencyjna stocznia z Niemiec promuje zaawansowane technicznie okręty HDW Class Dolphin AIP i HDW Class 209/1400mod. Dolphin, jak opisano na stronie internetowej TKMS, zapewnia „wysoką wartość operacyjną” dzięki zintegrowanemu systemowi ogniw paliwowych, a cztery niemieckie HDW Class 209/1400mod pływają w egipskich siłach morskich.

Obraz negocjacji

Ale nie tylko Francja i Niemcy ubiegają się o marokańskie zlecenie. W grze są też stocznie z Grecji, Portugalii i Rosji.

Te dwa pierwsze kraje zaproponowały Maroku zaoszczędzenie pieniędzy i kupienie od nich okrętów używanych.

Rosja – według innego branżowego portalu Navyrecognition - liczy na sprzedaż swojego Amur 1650, okrętu podwodnego czwartej generacji z napędem dieslowsko-elektrycznym.

Rosja też walczy o kontrakt

Przegrana Moskwy z Paryżem lub Berlinem w wyścigu o marokański kontrakt byłaby kolejnym dowodem, że Rosja po trzech latach agresji na Ukrainę, posiłkując się bronią z Korei Północnej i Iranu, zniszczyła swój wizerunek potęgi militarnej i głównego dostawcy uzbrojenia na świecie.

Broń

Jej sprzedaż broni spadła w ubiegłym roku o 53 proc. Według Instytutu Międzynarodowych Studiów Politycznych, najstarszego włoskiego think tanku, Rosję wyprzedziła Francja, która stała się drugim co do wielkości światowym dostawcą broni.

Największa flota okrętów podwodnych

Maroko od kilku lat prowadzi wyścig zbrojeń z sąsiednią Algierią, która posiada największą w Afryce flotę okrętów podwodnych, przede wszystkim wyprodukowanych w Związku Sowieckim i Rosji okrętów klasy Kilo wyposażonych w system rakietowy Kalibr, który może atakować cele morskie i lądowe.

