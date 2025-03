Niemcy rękoma Ursuli von der Leyen ratują swój biznes

Komisja Europejska chce dać producentom samochodów więcej czasu na spełnienie europejskich celów dotyczących norm emisji CO2 – poinformowała szefowa KE Ursula von der Leyen.

Największym producentem samochodów w Europie są Niemcy. Kraj ten dominuje na rynku motoryzacyjnym dzięki takim gigantom jak Volkswagen Group, BMW, Mercedes-Benz, Audi i Porsche.

Za Niemcami w rankingu największych producentów samochodów w Europie plasują się Hiszpania, Francja i Czechy.

Unia życzliwa dla producentów samochodów

Przewodnicząca KE zapowiedziała, że zamierza zaproponować jeszcze w tym miesiącu poprawkę do rozporządzenia w sprawie norm emisji CO2, która dawałaby firmom trzy lata na dostosowanie się do celów emisji. Firmy nadal będą musiały osiągnąć cele emisyjne, ale uzyskają na to „więcej przestrzeni”.

Plan działania dla europejskiego przemysłu motoryzacyjnego Komisja Europejska planuje przedstawić w środę, 5 marca.

