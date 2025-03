Karol Nawrocki: Fatalna informacja dla Europy! USA gwarantem niepodległości Ukrainy

Dr Karol Nawrocki przebywa na X europejskim kongresie samorządowym. Skomentował decyzję wstrzymania pomocy militarnej Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy.

Prezydent Donald Trump wstrzymał wszelką pomoc wojskową dla Ukrainy, „by upewnić się, że przyczynia się ona do rozwiązania” konfliktu.

„Z geopolitycznego punktu widzenia to fatalna informacja dla Ukrainy, naszego regionu i całej Europy Środkowej. Jednak zarówno żołnierze Stanów Zjednoczonych, jak i ich sprzęt oraz wsparcie militarne są gwarancją, że Ukraina może zachować swoją niepodległość i suwerenność. Brak wdzięczności prezydenta Zełenskiego, brak właściwego odniesienia się do polityki geopolitycznej oraz brak uznania dla wielkich sojuszników, takich jak Stany Zjednoczone i Polska, doprowadził do sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. To naprawdę zła wiadomość.”

