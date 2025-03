Fatalny ruch Trumpa. Prezydent Duda: ubolewam

Póki co, jeszcze ze spokojem obserwuję sytuację, ale ubolewam, że na razie pomoc amerykańska dla Ukrainy została wstrzymana - powiedział we wtorek prezydent Andrzej Duda w Nowym Jorku. Dodał, że Polska wspiera Ukrainę 24 godziny na dobę.

Prezydent RP wystąpił na specjalnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Podczas konferencji prasowej Duda został zapytany, czy jest rozczarowany decyzją prezydenta USA Donalda Trumpa o wstrzymaniu wszelkiej pomocy wojskowej dla Ukrainy.

Powiedział, że ubolewa nad faktem, iż „na razie ta pomoc amerykańska została wstrzymana”.

Z tego, co słyszymy, faktycznie została wstrzymana - powiedział.

Duda podkreślił, że Polska jest krajem, który obserwuje, czy „pomoc amerykańska zdąża na Ukrainę, czy nie, ponieważ jesteśmy tak naprawdę jedynym krajem tranzytowym tej pomocy”. Jego zdaniem, Polska wspiera Ukrainę codziennie poprzez polskie szlaki komunikacyjne, autostrady, sieci kolejowe i lotnisko, przez które „ta pomoc biegnie”.

Jeżeli ktoś pyta, czy my wspieramy Ukrainę, my wspieramy Ukrainę 24 godziny na dobę od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę - podkreślił prezydent Duda.**

Czy Putin już wygrał?

Mam nadzieję, że Stany Zjednoczone będą w niedalekiej przyszłości znów wspierały Ukrainę; prezydent Wołodymyr Zełenski powinien wrócić do stołu negocjacji - powiedział we wtorek w Nowym Jorku prezydent Andrzej Duda.

Dziennikarze pytali prezydenta, jak ocenia decyzję prezydenta USA Donalda Trumpa o wstrzymaniu wszelkiej pomocy wojskowej dla Ukrainy. Duda odpowiedział, że „całą tę sytuację ocenia jako bardzo trudną” i widzieliśmy „impas” w rozmowach amerykańsko-ukraińskich. Nawiązał w tym kontekście do piątkowej kłótni Zełenskiego z Trumpem w Białym Domu.

Szaleńcze wypowiedzi i ruchy Trumpa

„Mam nadzieję, że to są elementy taktyki negocjacyjnej, że Stany Zjednoczone będą wspierały w niedługiej przyszłości nadal Ukrainę (…). Trzeba, żeby prezydent Wołodymyr Zełenski wrócił do stołu negocjacji i mam nadzieję, że w niedługim czasie to nastąpi, że panowie prezydenci i ich współpracownicy będą znowu razem rozmawiali i że będziemy mieli kolejne kroki ku zakończeniu wojny, ku zakończeniu rosyjskiej agresji na Ukrainę” - powiedział Duda.

Wyraził też nadzieję, że w przyszłości, po negocjacjach rosyjsko-ukraińskich pod patronatem amerykańskim dojdzie do trwałego i stałego pokoju, który zapewni także Polsce spokój i bezpieczeństwo.

