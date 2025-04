Szokujące dane Money.pl o eksporcie polskiego drewna

Resort klimatu zapewniał, że jednym z jego priorytetów jest zmniejszenie eksportu drewna za granicę. Rzeczywistość daleka jest jednak od obietnic. Z danych, do których dotarliśmy, wynika, że w 2024 roku o ponad 23 proc. wzrósł eksport drewna z Polski, z czego do Chin - o ponad 25 proc. – ustalił portal money.pl.

- Rżnie się najwięcej drzew w historii, a drewno jest najmniej dostępne i najdroższe - przekonywał Donald Tusk podczas kampanii wyborczej w październiku 2023 roku w Płocku. Podczas przejmowania władzy nowy premier nie zapomniał o problemie. - Polskie drewno wyjeżdża, z nieznanych powodów, do Chin - alarmował w trakcie exposé Donald Tusk. Mówił także, że czasy masowej wycinki drzew i wywozu ich za granicę muszą się skończyć – przypomina portal money.pl

Eksport drewna z Polski drastycznie wzrósł!

Jak się okazuje - pomimo zapowiedzi - eksport drewna z naszego kraju do Chin w ostatnim czasie nie zmalał, ale znacząco wzrósł. Według danych Krajowej Administracji Skarbowej, które otrzymał money.pl, w 2024 roku w porównaniu do 2023 roku o ponad 23 proc. wzrósł eksport drewna z Polski, z czego eksport tego surowca do Chin wzrósł o ponad 25 proc.

Z Polski w 2024 roku za granicę sprzedano prawie 2,6 mln ton nieprzetworzonego drewna. W 2023 roku było to ponad 2 mln ton. Do Chin w ubiegłym roku trafiło 467 tys. ton drewna, co oznacza wzrost eksportu o ponad 25 proc. w porównaniu z 2023 rokiem.

»» Więcej o drastycznym wzroście eksportu drewna czytaj na portalu money.pl w publikacji Wywóz polskiego drewna do Chin. Nie taką zmianę obiecywał rząd. Mamy dane

Oprac. Sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Wieś z własną stacją metra. Już wkrótce, w Polsce

Niemcy kupią TVN? Kolejny chętny do kupna telewizji

Trump odpala bombę: cła wzajemne na kraje całego świata!

»»Migranci w Polsce – rozmowa z migrantami przerzuconymi z Niemiec – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24