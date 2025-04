Na rynkach zawierucha, ale złoty się trzyma

W czwartek na rynkach dominuje wzrost awersji do ryzyka w reakcji na ogłoszone przez prezydenta USA cła na szereg gospodarek. Złoty pozostaje na razie odporny na globalne zawirowania, ale dalsza eskalacja wojen celnych może wywołać presję na osłabienie krajowej waluty. Na krajowym rynku długu możliwe są spadki rentowności.

W czwartek około godziny 11 kurs EURPLN wynosił 4,1795, USDPLN 3,7887.

„Dzisiejsza sesja będzie pod dominującym wpływem wzrostu awersji do ryzyka w reakcji na ogłoszone przez prezydenta Trumpa cła na szereg gospodarek. Wzrost obaw o perspektywy globalnej gospodarki sprzyja wycenie bezpiecznych aktywów – franka szwajcarskiego, jena, obligacji skarbowych” - napisali analitycy Banku Millennium.

„Negatywna presja może pojawić się także na złotym, choć polska waluta jest w ostatnich dniach odporna na zawirowania globalne. Z tego też powodu nie spodziewamy się istotnej przeceny złotego, a kurs EUR/PLN powinien w naszej ocenie utrzymać się w przedziale konsolidacji 4,16-4,20” - dodali.

Ekonomiści PKO BP zwracają uwagę, że ryzykiem dla złotego jest dalsza eskalacja globalnych wojen celnych.

„Złoty powinien utrzymać swoją obecną moc w relacji do głównych walut pod warunkiem, że na globalne rynki wkrótce nie zawita mocna awersja do ryzyka, co biorąc pod uwagę rosnące prawdopodobieństwo eskalacji globalnych wojen celnych, jest niestety realnym scenariuszem” - napisano w raporcie.

Rynek długu

„W najbliższych dniach przekonamy się, jaka będzie odpowiedź poszczególnych państw na drastyczną zmianę amerykańskiej polityki handlowej. W naszej opinii jest bardzo duże ryzyko negatywnej dla światowego handlu eskalacji globalnej wojny celnej, ale także wzrostu napięcia geopolitycznego” - napisano w raporcie PKO BP.

„Takie otoczenie wspierać będzie przepływ inwestorów do tzw. bezpiecznych przystani, stąd dalsze spadki rentowności obligacji skarbowych pozostają naszym scenariuszem bazowym” - dodano.

Spadku rentowności SPW spodziewają się tez analitycy Banku Millennium.

„Gołębia narracja Rady Polityki Pieniężnej oraz spadki rentowności na rynkach globalnych mogą natomiast wesprzeć spadki rentowności polskiego długu” - napisano w raporcie banku.

