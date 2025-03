W tygodniku „Sieci”: Afera graniczna

W najnowszym wydaniu tygodnika „Sieci” szokująca prawda o pozorowanych działaniach ekipy Donalda Tuska wobec problemu migrantów przepychanych z Niemiec do Polski. Mimo zaprzeczeń władz, nielegalne niemieckie pushbacki przez mosty w Słubicach i Gubinie trwają niemal co noc – pisze Stanisław Pyrzanowski.

Afera graniczna

Narasta migracyjny problem na granicy polsko-niemieckiej. Mimo zapewnień rządu, że nic im nie grozi mieszkańcy przygranicznych miejscowości czują się coraz bardziej niepewnie widząc nieoznakowane pojazdy Bundespolizei poruszające się z głębi Niemiec na granicę.

– Most w Słubicach to doskonałe miejsce do pushbacków – nielegalnego podrzucania migrantów do Polski. Od naszej strony nie widać, co się dzieje po stronie niemieckiej, bo most jest wypukły, a po stronie niemieckiej znajduje się na wzniesieniu. Funkcjonariusze niemieckiej policji doskonale widzą wszystkie osoby, które na nim przebywają – relacjonuje sytuację na granicy Stanisław Pyrzanowski w tekście „Afera graniczna”.

Wielkie cięcie

Rośnie skala wycinki drzew w polskich lasach, lecz korzyści dla krajowej gospodarki są niewielkie. Zyski czerpie głównie wąska grupa eksporterów, a drewno trafia za granicę, gdzie jest przetwarzane i później odsprzedawane. W nowym numerze tygodnika „Sieci” Konrad Kołodziejski w artykule „Wielkie cięcie” demaskuje ekologiczną obłudę obozu władzy i wskazuje na przyczyny kryzysu przemysłu drzewnego.

Resort klimatu obiecywał, że ograniczy eksport polskiego drewna. Tyle że nic w tym celu nie zrobił. Bo choć w lasach trwa wyrąb, drewno wyjeżdża za granicę, a lokalne tartaki bankrutują. Lasy to źródło wielkich pieniędzy i kawał naszej suwerenności – rozległe połacie ziemi pod kontrolą państwa. Jeśli tej kontroli nie będzie, to nasze państwo zostanie rozszabrowane – pisze Kołodziejski.

Główna broń współczesnej wojny

W jaki sposób krótkotrwały brak amerykańskich danych wywiadowczych, wywołany kłótnią prezydentów w gabinecie owalnym wpłynął na sytuację na froncie? Jaki rodzaj ukraińskich wojsk zadaje najcięższe straty Rosjanom? Marek Budzisz w tekście „Główną bronią współczesnej wojny są terabajty danych” analizuje obecną sytuację na Ukrainie.

– Zdolność do zbierania i przetwarzania informacji wywiadu elektronicznego i zwiadu kosmicznego ma dziś ogromne znaczenie, bo to od nich zależy sytuacja na współczesnym polu walki. (…) jeśli nie dysponujemy zdolnościami do zbierania danych i ich przetwarzania, to posiadany sprzęt na niewiele się przyda – zwraca uwagę Budzisz.

Nie urazić dumy sułtana

Dążący do przejęcia władzy w nadchodzących wyborach prezydenckich burmistrz Stambułu od dawna stanowił wyraźne zagrożenie dla Recepa Erdoğana, dlatego jego uwięzienie nie jest duża niespodzianką. W artykule „Nie urazić dumy sułtana” Jan Rokita przygląda się aktualnej sytuacji politycznej w Turcji oraz jej postrzegania na arenie międzynarodowej.

– Napiętnowanie Erdoğana nikomu na Zachodzie nie przychodzi dzisiaj do głowy. Dla tureckich demokratów przyszedł więc kiepski czas, a uwięziony İmamoğlu nie może liczyć ani na pomoc Trumpa, ani Europy – pisze Rokita.

Państwo toleruje zwyrodnienia

W artykule pt. „Państwo toleruje zwyrodnienia” Marek Pyza rozmawia z Jackiem Ozdobą europosłem Prawa i Sprawiedliwości o działaniach obozu władzy zmierzających do bezkompromisowego atakowania prezesa Kaczyńskiego za pomocą wymiaru sprawiedliwości.

– Wybór niedoświadczonego prokuratora do prowadzenia sprawy śmierci Barbary Skrzypek sugeruje motywację polityczną. (…) Tego typu decyzje zapadają na najwyższych szczeblach. Bez wiedzy i akceptacji Donalda Tuska wszystko (…) nie miałoby racji bytu – zauważa Ozdoba.

Rehabilitacja w Watykanie

Pontyfikat Franciszka wchodzi w nowy etap. Niestety, papież nie wróci już do dotychczasowej intensywnej działalności do której przyzwyczaił wiernych. Grzegorz Górny w tekście Rehabilitacja w Watykanie zastanawia się jak będzie wyglądać przywództwo Kościoła Katolickiego w najbliższych miesiącach.

– Rodzi się zasadne pytanie, kto tak naprawdę będzie zarządzał Kościołem, gdy papież jest zbyt schorowany, by wypełniać swoje obowiązki. Kto będzie mu przekazywał informacje, dawał dokumenty do przeglądu, dopuszczał lub nie dopuszczał ewentualnych gości – stawia konkretne pytania Górny.

Ponadto w tygodniku także artykuły i felietony pióra Ryszarda Czarneckiego, Marty Kaczyńskiej-Zielińskiej, Stanisława Janeckiego, Doroty Łosiewicz, Dariusza Matuszaka, Arkadiusza Mularczyka, Samuela Pereiry, Stanisława Płużańskiego, Andrzeja Rafała Potockiego, Jana Rokity, Aleksandry Rybińskiej, Bronisława Wildsteina, Macieja Wośko, Katarzyny i Andrzeja Zybertowiczów.

