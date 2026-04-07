Dofinansowanie na kastracje zwierząt. Tam otrzymali 20 tys. zł

Władze województwa łódzkiego przekazały fundusze na wsparcie czworonogów, a blisko 20 tysięcy złotych trafiło do Łęczycy. Miasto przeznaczy te środki na szeroko zakrojoną akcję kastracji i sterylizacji, obejmującą zarówno zwierzęta domowe, jak i wolno żyjące koty.

Dzięki wsparciu z budżetu województwa, Łęczyca stawia na konkretne rozwiązania w walce z bezdomnością czworonogów. Kluczowym elementem programu są bezpłatne zabiegi kastracji i sterylizacji dla zwierząt domowych oraz wolno żyjących kotów, co ma zahamować ich niekontrolowane rozmnażanie.

Równie ważnym filarem akcji jest edukacja mieszkańców. Miasto planuje kampanię informacyjną, która ma uświadomić właścicielom, jak ważna jest odpowiedzialna opieka i zapobieganie ich porzucaniu.