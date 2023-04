Najważniejsi polscy politycy o lotnisku w Radomiu. [Opinie]

W dniu otwarcia nowej ważnej infrastrukturalnej inwestycji lotniczej w Polsce - portu lotniczego w Radomiu, wypowiedzieli się w tej sprawie polscy politycy m.in: prezydent, marszałek Sejmu, premier i prezes PiS.

Poniżej przytaczamy najważniejsze opinie.

Port lotniczy Warszawa-Radom to nowe szanse dla mieszkańców regionu i pasażerów z wielkich metropolii; jego powstanie urzeczywistnia zasadę zrównoważonego rozwoju – napisał prezydent Andrzej Duda w liście do uczestników czwartkowej uroczystości otwarcia obiektu.

To historyczny dzień dla mieszkańców Radomia i całego regionu, to również dzień, który zapisuje się w dziejach polskich skrzydeł oraz rozwoju komunikacji lotniczej” – stwierdził prezydent w liście, który w czwartek w Radomiu (woj. mazowieckie) odczytała szefowa jego kancelarii Grażyna Ignaczak-Bandych.

Andrzej Duda dodał, że „włączenie Radomia w system połączeń lotniczych stwarza nowe szanse dla mieszkańców wielkiego obszaru między Warszawą, Łodzią, Kielcami a Lublinem”. „Za sprawą tego lotniska, jednego z najnowocześniejszych i najbardziej komfortowych w Polsce, Radom i sąsiednie ośrodki zyskują połączenie z miastami w Europie, Azji i Afryce. Mieszkańcy odległych metropolii dostają nowy, dogodny sposób na dotarcie do naszego kraju oraz jego stolicy” – napisał w liście.

Otwierany dzisiaj port lotniczy jest symbolem zarówno ambicji skierowanych w przyszłość, jak i chlubnego dziedzictwa, w szczególny sposób upamiętnia Radomski Czerwiec 1976 roku” – ocenił Duda, nawiązując do imienia nadanego nowemu lotnisku. Prezydent przypomniał, że „protest brutalnie stłumiono, ale dał on impuls do przebudzenia całego narodu i stał się istotnym krokiem na polskiej drodze do wolności”. Dodał, że pomoc represjonowanym w Radomiu zainspirowała powstanie opozycji demokratycznej i ruchu „Solidarności”.