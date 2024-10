Masz kota lub psa? Szykuj się na ekstra wydatki

Już wkrótce wszyscy właściciele kotów i psów będą musieli zmierzyć się z obowiązkiem zarejestrowania swojego pupila. To początek nowego programu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który ma się przyczynić do rozwiązania problemu bezdomności zwierząt. Pomysł nie spodoba się nie tylko właścicielom czworonogów, ale również samorządom. W tle duże pieniądze.

Bezdomność czworonogów to palący problem. Tylko w zeszłym roku utrzymanie takich zwierząt, łącznie z ich „odławianiem”, wiązało się dla samorządów z wydatkami rzędu 350 mln zł. Jak wyliczył „Dziennik Gazeta Prawna”, to niemal trzykrotnie więcej niż dziesięć lat temu. Teraz włodarze miast i gmin będą musieli poszukać w budżetach dodatkowych 35 mln zł na uruchomienie Krajowego Rejestru Oznakowania Psów i Kotów (KROPiK). Z dodatkowymi kosztami będą musieli liczyć się także właściciele czworonogów, którzy za ich zaczipowanie zapłacą z własnej kieszeni.

ARiMR ma koordynować system

Resort zapewnia jednak, że start programu przyniesie pozytywne zmiany. Utworzeniem bazy ma się zająć Centralny Ośrodek Informatyki. Poza pieniędzmi niezbędnymi dla utworzenia rejestru, resort przewiduje również, że roczne koszty utrzymania bazy wyniosą 6,9 mln zł. System będzie prowadzić Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Nawet 90 złotych na czipowanie

Co istotne, obowiązek rejestracji nie obejmie wszystkich zwierząt. Do Krajowego Rejestru Oznakowania Psów i Kotów będą musiały zostać wpisane jedynie czworonogi urodzone po uruchomieniu programu. Jeśli więc po starcie KROPiK-u zdecydujemy się na adopcję pupila, to musimy go zarejestrować. Dostęp do bazy umożliwi aplikacja mObywatel, a sam zabieg czipowania będzie kosztował od 50 do 90 zł. Maksymalna cena ma zostać określona w rozporządzeniu ministerstwa.

Co z psami i kotami ze schronisk?

Od tej reguły będą jednak wyjątki. Zarejestrowane będą musiały zostać również psy i koty już przebywające w schroniskach lub sprzedawane przez hodowców. Kara grzywny za niewywiązanie się z tego obowiązku ma natomiast zacząć obowiązywać w po 12 miesiącach od uruchomienia rejestru.

Pełny dostęp do bazy dla weterynarzy i dla policji

W opinii samorządowców KROPiK powinien być obowiązkowy zwłaszcza dla wszystkich psów. Dzięki bezpłatnemu dostępowi do bazy danych dla weterynarzy i policji, możliwe będzie skontaktowanie się z właścicielem czworonoga, co zmniejszy liczbę zwierząt w schroniskach. Nawet jeśli rejestr pozostanie dobrowolny, warto będzie w taki sposób zabezpieczyć pupila.

Źródło: DGP

Oprac. GS

