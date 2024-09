Masz psa? Zobacz czy dotkną go zmiany prawa

Obowiązkowo czipowane mają być tylko nowo narodzone czworonogi. Eksperci i samorządowcy mówią, że to krok w dobrą stronę, ale nowym obowiązkiem należy objąć wszystkie psy - pisze w środowym wydaniu „Dziennik Gazeta Prawna”.

Chodzi o zapowiedź utworzenia Krajowego Rejestru Oznakowanych Psów i Kotów (KROPiK). Obligatoryjne czipowanie zwierząt ma pomóc ograniczyć zjawisko ich porzucania. Wprowadzenia takiego rozwiązania chcą gminy, ponieważ to one w takiej sytuacji są odpowiedzialne za odłowienie zwierzęcia zapewnienie mu opieki w schronisku, a to kosztuje.

Po co te elektroniczne bazy

Dziś elektroniczne bazy danych o oznakowanych zwierzętach (czyli tych, które mają wszczepiony podskórnie transponder, tzw. czip) prowadzą prywatne podmioty - przypomniała gazeta. To właściciele psów czy kotów decydują o tym, czy chcą skorzystać z takiego rozwiązania i który rejestr wybrać. Obowiązek czipowania mają tylko schroniska i osoby podróżujące ze zwierzętami za granicę, ale te dane też są zapisywane w rejestrach prywatnych firm.

Jak wynika z założeń do nowej ustawy, po wdrożeniu KROPiK dane o psach i kotach ze schronisk będą umieszczane w państwowym, centralnym rejestrze, podobnie jak informacje o zwierzętach wprowadzanych do obrotu (np. sprzedawanych przez hodowle). Prywatni posiadacze psów będą musieli czipować tylko nowo narodzone zwierzęta, w odniesieniu do kotów takiego obowiązku nie przewidziano.

Czworonogi mają być znakowane przez lekarzy weterynarii najpóźniej przy okazji pierwszego szczepienia przeciwko wściekliźnie. Elektroniczną bazę ma prowadzić Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a za niedopełnienie obowiązku właścicielom psów będzie grozić kara grzywny.

Dziennik podkreślił, że samorządowcy – podobnie jak przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się walką z bezdomnością zwierząt – spodziewali się objęcia rejestrem wszystkich psów, a nie tylko tych nowo narodzonych.

„Mówimy o rzeczy bardzo potrzebnej, oczekiwanej przez samorządy. Nie rozumiem, dlaczego rozmawiamy tylko o niektórych pieskach. Powinniśmy zdecydować się na objęcie tymi przepisami wszystkich czworonogów, a nie tylko ich części. Średni wiek życia psa to ok. 15 lat – w zależności od rasy – więc na efekty nowych przepisów trzeba byłoby poczekać – podkreślił, cytowany przez „DGP”, Marek Wójcik, ekspert ds. legislacyjnych Związku Miast Polskich.

