Początek rozpadu OPEC? ZEA podjęły decyzję, która wstrząśnie światem

Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) od 1 maja wycofują się z członkostwa w Organizacji Krajów Produkujących Ropę Naftową (OPEC) oraz z OPEC+, który zrzesza też kraje stowarzyszone z OPEC - poinformował we wtorek agencję Reutera minister do spraw energii ZEA, Suhail Mohamed al-Mazrouei.

Wcześniej Emiraty Arabskie, które są regionalnym centrum biznesowym, a zarazem należą do najważniejszych sojuszników USA, krytykowały inne kraje arabskie za bierność w obliczu ataków ze strony Iranu podczas trwającej od 28 lutego wojny Izraela i USA przeciwko Iranowi.

„To decyzja polityczna, podjęta po dokładnej analizie obecnej i przyszłej polityki związanej z poziomem produkcji” – cytuje swego rozmówcę Reuters.

Al-Mazrouei podkreślił, że rząd ZEA nie konsultował tej decyzji z żadnym z regionalnych sojuszników. Komentatorzy zwracają w tym kontekście szczególną uwagę na Arabię Saudyjską. Według Reutersa wycofanie się Emiratów Arabskich „może wprowadzić chaos i osłabić OPEC”.

Problemy z eksportem ropy naftowej

Agencja podkreśliła, że od blisko dwóch miesięcy państwa OPEC z regionu Zatoki Perskiej mają poważne trudności z eksportem ropy naftowej przez cieśninę Ormuz, przez którą w normalnych warunkach transportuje się ok. 20 proc. światowej ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego.

Zwycięstwo Donalda Trumpa?

W ocenie Reutersa wyjście ZEA z OPEC to „duże zwycięstwo prezydenta USA Donalda Trumpa”, który w przeszłości oskarżał organizację o „oszukiwanie reszty świata przez zawyżanie cen ropy”.

Po co OPEC?

OPEC istnieje od 1960 r., a ZEA są członkiem organizacji od 1967 roku. Państwa OPEC koordynują swoją politykę wydobycia i sprzedaży ropy. Do organizazcji należa też: Algieria, Arabia Saudyjska, Gabon, Gwinea Równikowa, Irak, Iran, Kongo, Kuwejt, Libia, Nigeria i Wenezuela.

OPEC+ powstał w 2016 r., a kraje, które są stowarzyszone z OPEC to: Azerbejdżan, Bahrajn, Brazylia, Brunei, Kazachstan, Malezja, Meksyk, Oman, Rosja, Sudan i Sudan Południowy. W przeszłości członkami OPEC były też: Angola, Ekwador, Indonezja i Katar.

pap, jb

