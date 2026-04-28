Przełom? Pierwszy tankowiec LNG przepływa Cieśninę Ormuz

Najprawdopodobniej gazowiec Mubaraz z LNG z ZEA opuścił Zatokę Perską i przepłynął Cieśninę Ormuz. Byłby to pierwszy taki rejs od dwóch miesięcy konfliktu - podaje portal money.

Jednostka załadowała LNG na początku marca w terminalu Das Island i według systemów śledzenia mija dziś południowe Indie. W trakcie podróży na blisko miesiąc zniknęła z radarów – sygnał wrócił dopiero pod koniec kwietnia.

Pozostałe gazowce w regionie nadal stoją. Mubaraz płynie do Chin, z planowanym dotarciem w połowie maja.

Producenci drobiu: rośnie import jaj do Polski

Bacowie załamani: wełna dziś nic nie warta

Uwaga na podrabianą kawę! Uruchom węch, smak i wzrok

money, jb