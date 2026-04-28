Przełom? Pierwszy tankowiec LNG przepływa Cieśninę Ormuz
Najprawdopodobniej gazowiec Mubaraz z LNG z ZEA opuścił Zatokę Perską i przepłynął Cieśninę Ormuz. Byłby to pierwszy taki rejs od dwóch miesięcy konfliktu - podaje portal money.
Jednostka załadowała LNG na początku marca w terminalu Das Island i według systemów śledzenia mija dziś południowe Indie. W trakcie podróży na blisko miesiąc zniknęła z radarów – sygnał wrócił dopiero pod koniec kwietnia.
Pozostałe gazowce w regionie nadal stoją. Mubaraz płynie do Chin, z planowanym dotarciem w połowie maja.
money, jb
