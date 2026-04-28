Już od 1 maja. Dodatkowe 6 dni urlopu

Od stycznia w sektorze publicznym (m.in. w szkołach, urzędach, instytucjach kultury), a od maja w firmach prywatnych obowiązują nowe przepisy prawa pracy po nowelizacji Kodeksu pracy. Rozszerzono zakres aktywności zawodowej, która może być wliczana do stażu pracy. Tym samym pracownik może mieć większą liczbę dni urlopu oraz prawo do dodatków stażowych, jeśli uzyska z ZUS potwierdzenie takiej aktywności zawodowej.

Pracownicy, którzy chcą zwiększyć swój wymiar urlopu do 26 dni, muszą złożyć wniosek do ZUS poprzez konto PUE ZUS. Od 1 maja do stażu pracy będzie wliczany m.in.

- czas prowadzenia działalności gospodarczej, w tym okres jej zawieszenia w związku z opieką nad dzieckiem,

- okres wykonywania umów zlecenia,

- okresy członkostwa w spółdzielniach oraz

- udokumentowane okresy pracy za granicą.

Podstawą przyznania dodatkowego urlopu jest zaświadczenie z ZUS o opłaconych składkach. Dokument ten należy przedstawić pracodawcy w celu przeliczenia stażu pracy i ustalenia dodatkowych dni urlopu.

Chociaż przepisy działają wstecz, pracownik ma 24 miesiące na dostarczenie dokumentów pracodawcy. Po tym czasie pracodawca nie będzie miał obowiązku uwzględnienia tych okresów.

Nowe przepisy nie wpływają na prawo do emerytury ani na sposób naliczania jej wysokości.

Na podstawie Interia Biznes, jb