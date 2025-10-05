PILNE
Jest decyzja OPEC: będzie więcej ropy na rynku
Osiem kluczowych krajów OPEC+ zgadza się na zwiększenie produkcji o 137 000 baryłek dziennie od listopada.
Osiem krajów OPEC+, które wcześniej ogłosiły dodatkowe dobrowolne dostosowania w kwietniu i listopadzie 2023 r., a mianowicie Arabia Saudyjska, Rosja, Irak, ZEA, Kuwejt, Kazachstan, Algieria i Oman, spotkało się wirtualnie 5 października 2025 r., aby omówić globalne warunki rynkowe i perspektywy.
W świetle stabilnych globalnych perspektyw gospodarczych i obecnych zdrowych fundamentów rynkowych, odzwierciedlonych w niskich zapasach ropy naftowej, osiem uczestniczących krajów podjęło decyzję o wprowadzeniu korekty produkcji o 137 tys. baryłek dziennie z 1,65 mln baryłek dziennie dodatkowych dobrowolnych korekt ogłoszonych w kwietniu 2023 r. Korekta ta zostanie wdrożona w listopadzie 2025 r. - napisano w komunikacie po obradach.
Źródło: https://www.opec.org/, oprac. sek
»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje
»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:
Nadprodukcja ziemniaków, rolnicy błagają o pomoc
Polakom podoba się praca NBP! Najlepsze oceny od lat
Sprint cen złota! Kiedy będzie 4000 dol. za uncję?
»»Katastrofalna kondycja Jastrzębskiej Spółki Węglowej – oglądaj w telewizji wPolsce24
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.