Jest decyzja OPEC: będzie więcej ropy na rynku

Osiem kluczowych krajów OPEC+ zgadza się na zwiększenie produkcji o 137 000 baryłek dziennie od listopada.

Osiem krajów OPEC+, które wcześniej ogłosiły dodatkowe dobrowolne dostosowania w kwietniu i listopadzie 2023 r., a mianowicie Arabia Saudyjska, Rosja, Irak, ZEA, Kuwejt, Kazachstan, Algieria i Oman, spotkało się wirtualnie 5 października 2025 r., aby omówić globalne warunki rynkowe i perspektywy.

W świetle stabilnych globalnych perspektyw gospodarczych i obecnych zdrowych fundamentów rynkowych, odzwierciedlonych w niskich zapasach ropy naftowej, osiem uczestniczących krajów podjęło decyzję o wprowadzeniu korekty produkcji o 137 tys. baryłek dziennie z 1,65 mln baryłek dziennie dodatkowych dobrowolnych korekt ogłoszonych w kwietniu 2023 r. Korekta ta zostanie wdrożona w listopadzie 2025 r. - napisano w komunikacie po obradach.

Źródło: https://www.opec.org/, oprac. sek

