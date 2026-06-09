Nawet 15 200 zł za dojenie krów. Niemcy szukają Polaków

Niemieckie gospodarstwo mleczne w Groß Kordshagen poszukuje pracowników do obsługi stada około 500 krów - informuje portal wiescirolnicze.pl. Osoba zatrudniona na stanowisku dojarza będzie odpowiedzialna za codzienne dojenie, kontrolę stanu zdrowia zwierząt, czyszczenie obór i legowisk, a także przygotowywanie kąpieli racic.

Praca wymaga wiele wysiłku fizycznego i rozpoczyna się każdego dnia wczesnym rankiem.

Wymagania wobec kandydata

Kandydaci muszą umieć obchodzić się z bydłem i znać na prawdę podstawy języka niemieckiego. Nietypowym wymogiem jest zabranie własnej pościeli.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie wynosi od 2,7 do 3,5 tys. euro brutto miesięcznie (ok. 11,7–15,2 tys. zł). Co ważne, gospodarstwo oferuje również zakwaterowanie za 200 euro miesięcznie, z dostępem do kuchni, łazienki i internetu.

Taka praca w różnych rejonach

Na rynku niemieckim pojawiają się podobne oferty pracy w gospodarstwach mlecznych, m.in. w rejonach Drezna, Berlina, Lipska i Hamburga. Oprócz dojarzy poszukiwani są traktoryści i pracownicy do opieki nad cielętami, często z dodatkowymi premiami za nadgodziny i pracę w weekendy.

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wiescirolnicze, jb