Pracownicy poszukiwani. Dają 12 tys. zł na rękę
Rusza sezon zimowy w Alpach. Kurorty w Austrii poszukują wielu pracowników do obsługi gości, zarówno w gastronomii, jak i w hotelach. Dla chętnych – bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie..
Jak podaje niemiecki „Focus”, poszukiwani są pracownicy recepcji oraz kelnerzy…ale nie tylko.
Zarobki: od 2 do 3 tys. euro
Większość pracodawców zapewnia zakwaterowanie w komfortowych warunkach – jednoosobowe pokoje z prywatną łazienką, dostępem do internetu, a w niektórych ośrodkach także możliwość korzystania z strefy fitness czy wellness.
Warunki
Wymagana jest znajomość języka angielskiego lub niemieckiego. Dla obywateli Unii Europejskiej procedura jest prosta: wystarczy zarejestrować się w lokalnym urzędzie i wykupić ubezpieczenie zdrowotne. Pozwolenia na pracę nie są konieczne.
