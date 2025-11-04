Pracownicy poszukiwani. Dają 12 tys. zł na rękę

Rusza sezon zimowy w Alpach. Kurorty w Austrii poszukują wielu pracowników do obsługi gości, zarówno w gastronomii, jak i w hotelach. Dla chętnych – bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie..

Jak podaje niemiecki „Focus”, poszukiwani są pracownicy recepcji oraz kelnerzy…ale nie tylko.

Zarobki: od 2 do 3 tys. euro

Większość pracodawców zapewnia zakwaterowanie w komfortowych warunkach – jednoosobowe pokoje z prywatną łazienką, dostępem do internetu, a w niektórych ośrodkach także możliwość korzystania z strefy fitness czy wellness.

Warunki

Wymagana jest znajomość języka angielskiego lub niemieckiego. Dla obywateli Unii Europejskiej procedura jest prosta: wystarczy zarejestrować się w lokalnym urzędzie i wykupić ubezpieczenie zdrowotne. Pozwolenia na pracę nie są konieczne.

Interia, Focus, jb

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Bill Gates odwołuje zmianę klimatu. Zagłady ludzkości jednak nie będzie”

Atom i energetyka. „To zamach na naszą perłę”

„Godziny basiowe”, czyli jak nauczyciele pracują za darmo