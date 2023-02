Amunicja dla Ukrainy? Niemcy szukają jej na całym świecie

Rząd federalny szuka na całym świecie pocisków do czołgów dla Ukrainy. W przypadku Geparda liczy na Katar, który posiada 15 takich systemów wraz z zapasem amunicji – informuje w piątek portal dziennika „Sueddeutsche Zeitung” (SZ). Sprzedaży amunicji odmówiła Szwajcaria, a ostatnio także Brazylia.

18 grudnia, kilka dni po finale piłkarskich mistrzostw świata, niemieccy urzędnicy przybyli do MSZ Kataru z pilną prośbą. Chcieli porozmawiać o systemach obrony powietrznej Gepard i amunicji, które Katar posiada, a które są teraz pilnie potrzebne Ukrainie – opisuje „SZ”.

„W trakcie mundialu Gepardy chroniły stadiony przed ewentualnymi atakami terrorystycznymi z powietrza” – dodaje „SZ”. 15 z nich, wycofanych ze służby przez Bundeswehrę, zostało sprzedanych do Kataru przez koncern Krauss-Maffei Wegmann (KMW) za zgodą rządu Angeli Merkel (CDU). Odkąd Rosja zaczęła używać na dużą skalę irańskich dronów do niszczenia infrastruktury energetycznej Ukrainy, Gepardy znalazły się szczycie listy potrzeb ukraińskiego wojska – są uważane za jeden z najlepszych systemów uzbrojenia wysłanych do tej pory przez Niemcy.