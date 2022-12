Kryzys w energetyce - Niemcy szukają wodorowej alternatywy

Eksport paliw z Rosji do Niemiec uległ załamaniu, co dało się we znaki firmom i całej niemieckiej gospodarce. U naszych zachodnich sąsiadów przyspieszyły prace nad poszukiwaniem rozwiązań alternatywnych, w tym w oparciu o OZE oraz paliwo wodorowe. Jedną z firm z ambicjami rozwoju technologii wodorowej jest bawarska spółka Kelheim Fibers - czytamy na portalu reuters.com

Włókna Kelheim Fibers są stosowane w całej gamie produktów, od torebek herbacianych po tampony. Z powodu niedoboru gazu ziemnego firma zamierza od połowy stycznia przestawić się na wykorzystanie oleju opałowego. Z tego powodu jednak w firmie wzrośnie emisja dwutlenku węgla, w perspektywie długoterminowej firma chce przejść na paliwo wodorowe – znacznie czystsze od węglowodorów pod warunkiem, że powstaje przy zastosowaniu OZE.

Chcemy być jedną z pierwszych dużych firm w Bawarii, która się przestawi na wodór – mówi dyrektor zarządzający firmy Craig Barker, cytowany przez Reutersa. Jak dodaje, koszty energii stanowią obecnie około 60 – 70 proc. łącznych kosztów działalności firmy. Wcześniej paliwem wykorzystywanym w Kelheim Fibers w około 85 proc. był gaz.

Obecnie firma rozważa zużycie około 30 tysięcy ton wodoru rocznie, począwszy od 2025 r. Jak twierdzi Barker, potrzebny będzie rurociąg łączący Kelheim Fibers z rafinerią Bayernoil oraz z portem, aby importować wolumen wodoru, jakiego nie będzie w stanie jej dostarczyć rynek krajowy.

W grudniu niemieckie ministerstwo gospodarki zatwierdziło budowę pierwszej sieci rurociągów wodorowych. Ogłosiło także plan wsparcia małych i średnich firm zamierzających postawić na produkcję neutralną pod względem klimatycznym, w tym inwestującym w technologię wodorową. Aby przyspieszyć rozwój technologii wodorowych w kraju, Niemcy przygotowują także ustawę o wodorze, przewidującą m.in. ułatwienia dla firm zainteresowanych inwestycjami w tym kierunku.

reuters.com/mt