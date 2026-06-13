Żołnierze JW2305 - elita świętuje

13 czerwca przypada Święto Jednostki Wojskowej GROM – jednej z najbardziej elitarnych formacji polskich Sił Zbrojnych, mającej doświadczenie w misjach bojowych w różnych rejonach świata.

Jednostka Wojskowa 2305 została powołana 13 lipca 1990 r.; nazwa GROM to skrót od „Grupa Reagowania Operacyjno-Manewrowego”. Nazwa, jak wskazywali żołnierze jednostki, miała symbolicznie pokazywać przeznaczenie jej operatorów, którzy mieli uderzać w nieprzyjaciela jak „grom z jasnego nieba”. Jednostka dziedziczy tradycje legendarnych Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej.

Żołnierze JW GROM na defiladzie Święta Wojska Polskiego / autor: Fratria / Andrzej Wiktor

13 czerwca 1992 r. GROM osiągnął gotowość bojową

Za twórcę GROM uznawany jest gen. Sławomir Petelicki, który był też pierwszym dowódcą JW 2305. 13 czerwca 1992 roku, po zakończeniu intensywnych szkoleń prowadzonych przez amerykańskich i brytyjskich instruktorów, jednostka osiągnęła gotowość bojową.

Do 1999 r. GROM podlegał MSWiA, potem został podporządkowany MON.

„Specjalsi” w akcji

Żołnierze GROM brali udział w szeregu zagranicznych operacji - m.in. w latach 90. w misji „Uphold Democracy” na Haiti, gdzie ochraniali zagranicznych VIP-ów, a także na Bałkanach, zatrzymując serbskiego zbrodniarza wojennego Slavka Dokmanovicia, zwanego „rzeźnikiem z Vukovaru”.

W kolejnych latach GROM angażował się m.in. w działania w Afganistanie - w tym w misje uwalniania zakładników, czy ochronę polskich żołnierzy i VIP-ów. W 2021 r. specjalsi brali udział w ewakuacji obywateli Polski i innych państw europejskich oraz ich współpracowników z Afganistanu. GROM-owcy uczestniczyli także w akcjach w Kuwejcie i w Zatoce Perskiej, gdzie do ich zadań należało kontrolowanie statków.

Komandosi służyli także w Iraku m.in. poszukując i zatrzymując ludzi z „talii kart”, unieszkodliwiając współpracowników Husajna, a także członków Al-Kaidy. Podczas „Iraqi Freedom” zdobyli m.in. terminal naftowy UM-KASR (BASRA) i tamę nad Mukarają.

Żołnierze JW GROM / autor: Fratria / MK

Jak się szkoli żołnierzy jednostki GROM?

System szkolenia żołnierzy Jednostki Wojskowej GROM obejmuje trzy główne obszary. Są to:

►tzw. taktyka czarna - przeciwterrorystyczne działania lądowe i morskie (m.in. uwalnianie zakładników z obiektów i pojazdów);

►taktyka zielona - działania specjalne (np. prowadzenie rozpoznania, działania destrukcyjne na tyłach i zapleczu przeciwnika);

►taktyka niebieska, czyli morskie działania przeciwterrorystyczne (m.in. zwalczanie terroryzmu na obiektach pływających i platformach).

Żołnierze GROM biorą udział w specjalistycznych szkoleniach - spadochronowych, nurkowych, wysokościowych, pirotechnicznych i medycznych.

Obecnie poza GROM w skład polskich Wojsk Specjalnych wchodzi Jednostka Wojskowa Komandosów z Lublińca, Jednostka Wojskowa AGAT, Jednostka Wojskowa NIL, wyspecjalizowana w działaniach morskich Jednostka Wojskowa Formoza oraz 7. Eskadra Działań Specjalnych, zapewniająca wsparcie lotnicze specjalsom.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Kto i ile naprawdę zarobi na mundialu? Ta lista nie jest oczywista

„Afera sianowa”: Trzaskowski się pogrążył

To pewne: od 2028 r. będą nas karać za emisję CO2!

»»ETS2 – Bruksela nie odpuści! – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24