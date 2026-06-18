Coraz częściej obserwuje się, że znaczna część użytkowników wchodzi w długotrwałe i intensywne interakcje z chatbotami opartymi na algorytmach sztucznej inteligencji. W części przypadków relacja ta znacząco wykracza poza standardowe korzystanie z narzędzia informacyjnego i z czasem przybiera formę silnego przywiązania emocjonalnego, powtarzalnych wzorców korzystania lub kompulsywnego poszukiwania kontaktu z systemem.

Czego dowiesz się z tekstu?

• Jak wygląda sposób korzystania z chatbotów AI, który w konsekwencji może prowadzić do uzależnienia.

• Jakie zachowania obserwuje się u osób intensywnie korzystających z chatbotów.

• W jaki sposób cechy działania chatbotów mogą wzmacniać zaangażowanie użytkownika.

• Jakie mogą być konsekwencje zbyt intensywnego korzystania z AI.

• Jak rozpoznać, że korzystanie z chatbotów zaczyna być problematyczne.

• Jakie działania mogą pomóc w utrzymaniu zdrowej relacji z technologią. •

Dlaczego tak łatwo się uzależniamy?

Badania oparte na analizie wypowiedzi użytkowników publikowanych w mediach społecznościowych wskazują na trzy główne schematy takiego zachowania. Pierwszy obejmuje angażowanie się w role i tworzenie rozbudowanych, fikcyjnych scenariuszy interakcji. Drugi dotyczy budowania relacji emocjonalnych z chatbotem, traktowanym niekiedy jako substytut relacji społecznych, w tym przyjaźni czy więzi romantycznych. Trzeci schemat wiąże się natomiast z wielokrotnym i długotrwałym korzystaniem z systemu w celu uzyskiwania informacji, co z czasem może prowadzić do trudności w ograniczeniu czasu spędzanego w interakcji z technologią.

Jakie zmiany w zachowaniu mogą wskazywać na uzależnienie od AI?

W opisywanych przypadkach pojawiają się także zachowania przypominające mechanizmy znane z uzależnień behawioralnych. Należą do nich między innymi trudności z przerwaniem korzystania z chatbota, nasilone napięcie emocjonalne lub dyskomfort w sytuacji ograniczenia dostępu, a także negatywny wpływ na funkcjonowanie codzienne, w tym na obowiązki zawodowe, edukacyjne oraz relacje interpersonalne. U części osób obserwuje się również silne zaabsorbowanie myśleniem o interakcji z systemem oraz powtarzalny powrót do wcześniejszych wzorców użytkowania mimo prób ograniczenia.

Kto jest szczególnie podatny?

Szczególną rolę w kształtowaniu tego typu zachowań mogą odgrywać zarówno cechy użytkownika, jak i sposób działania systemów konwersacyjnych. Do czynników sprzyjających po stronie użytkownika zalicza się między innymi samotność oraz potrzebę wsparcia emocjonalnego. Po stronie technologii istotne znaczenie ma sposób prowadzenia dialogu. Systemy te często odpowiadają w sposób potwierdzający, empatyczny i podtrzymujący rozmowę, co może znacząco wzmacniać zaangażowanie użytkownika i sprzyjać dłuższym interakcjom. Dodatkowo chatboty mogą pełnić funkcje zastępcze wobec brakujących relacji społecznych lub form wsparcia w życiu codziennym.

W części przypadków interakcja z chatbotami jest wykorzystywana nie tylko w celach informacyjnych lub rozrywkowych, lecz także jako forma regulacji emocji, radzenia sobie ze stresem, izolacją czy trudnościami psychicznymi. Może to prowadzić do sytuacji, w której kontakt z systemem staje się dominującym sposobem reagowania na trudne stany emocjonalne.

Z czasem u niektórych użytkowników mogą rozwijać się wzorce zachowań zbliżone do tolerancji, czyli potrzeby coraz częstszego i dłuższego korzystania z narzędzia w celu uzyskania podobnego poziomu satysfakcji. Pojawiają się również epizody ograniczania korzystania zakończone powrotem do wcześniejszego schematu, a także objawy dyskomfortu emocjonalnego w okresach przerwy. W konsekwencji może dochodzić też do zaburzeń rytmu dnia, pogorszenia jakości snu oraz obniżenia zaangażowania w aktywności offline.

Jednocześnie należy podkreślić, że opisane zjawisko nie stanowi obecnie określonej choroby i nie posiada jednoznacznych kryteriów diagnostycznych. Trwają badania nad jego charakterem, mechanizmami oraz potencjalnymi konsekwencjami zdrowotnymi. Wskazuje się również na potrzebę uwzględniania zarówno aspektów projektowania systemów, jak i edukacji użytkowników w zakresie świadomego korzystania z technologii.

W kontekście praktycznym kluczowe znaczenie ma przede wszystkim obserwacja własnych nawyków użytkowania. Niepokój powinny budzić sytuacje, w których korzystanie z chatbotów zaczyna wypierać inne aktywności życiowe, prowadzi do zaniedbywania obowiązków lub relacji społecznych oraz staje się trudne do kontrolowania mimo podejmowanych prób ograniczenia. W takich przypadkach zasadne jest podjęcie działań ukierunkowanych na przywrócenie równowagi w codziennym funkcjonowaniu i ograniczenie dominacji interakcji cyfrowych.

FAQ

• Czy korzystanie z chatbotów AI może być uzależniające? Może pojawiać się wzorzec zachowań przypominający uzależnienie behawioralne, jednak nie jest to formalnie uznana odrębna choroba. U niektórych osób obserwuje się jednak silne przywiązanie, trudności z ograniczeniem korzystania oraz kompulsywne wracanie do interakcji.

• Jakie są najczęstsze formy nadmiernego korzystania z AI? Najczęściej obejmują tworzenie rozbudowanych relacji lub scenariuszy fikcyjnych, traktowanie chatbotów jako substytutu relacji społecznych oraz wielokrotne, długotrwałe korzystanie w celu uzyskiwania informacji lub regulacji emocji.

• Jakie objawy mogą wskazywać na problem? Niepokój lub rozdrażnienie przy braku dostępu do chatbota, trudność w ograniczeniu korzystania, zaniedbywanie obowiązków, pogorszenie relacji społecznych oraz zaburzenia snu.

• Dlaczego chatboty mogą sprzyjać silnemu zaangażowaniu? Systemy konwersacyjne są zaprojektowane tak, aby prowadzić płynną, angażującą rozmowę, często w sposób potwierdzający i wspierający emocjonalnie. To może wzmacniać poczucie relacji i zachęcać do dalszej interakcji.

• Kto jest szczególnie narażony? Większe ryzyko dotyczy osób doświadczających samotności, trudności w relacjach społecznych lub poszukujących stałego wsparcia emocjonalnego.

• Czy można bezpiecznie korzystać z chatbotów? Tak, pod warunkiem zachowania kontroli nad czasem użytkowania i utrzymania równowagi między aktywnością online, a relacjami i obowiązkami w życiu codziennym.

Podsumowanie

Intensywne korzystanie z chatbotów AI może u części użytkowników przyjmować formy zbliżone do uzależnień behawioralnych, mimo iż nie stanowi ono obecnie rozpoznanej i odrębnej choroby. Zjawisko to obejmuje między innymi silne przywiązanie emocjonalne, kompulsywne korzystanie oraz trudności z ograniczeniem interakcji. Kluczową rolę w jego rozwoju odgrywają zarówno czynniki indywidualne, takie jak samotność czy potrzeba wsparcia emocjonalnego, jak i sposób działania samych systemów, które sprzyjają utrzymywaniu zaangażowania.

W efekcie u części osób może dochodzić do zaburzenia równowagi pomiędzy aktywnością cyfrową, a życiem codziennym, co często wpływa na relacje, sen i funkcjonowanie zawodowe lub edukacyjne.

Filip Siódmiak

Źródła:

• M. Karen Shen, Jessica Huang, Olivia Liang, Ig-Jae Kim, and Dongwook Yoon. 2026. The AI Genie Phenomenon and Three Types of AI Chatbot Addiction: Escapist Roleplays, Pseudosocial Companions, and Epistemic Rabbit Holes. In Proceedings of the 2026 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI ‘26). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, Article 1509, 1-17.

• EurekAlert! (2026). Are you addicted to your AI chatbot? It might be by design. University of British Columbia.

• Mohammad (Matt) Namvarpour, Brandon Brofsky, Jessica Y Medina, Mamtaj Akter, and Afsaneh Razi. 2026. Understanding Teen Overreliance on AI Companion Chatbots Through Self-Reported Reddit Narratives. In Proceedings of the 2026 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI ‘26). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, Article 1646, 1-19.

• Drexel University (2026). Teens Are Becoming Concerned About Their Attachment to AI Chatbots. Drexel University News.

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