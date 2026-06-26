Sklepy toną w długach! Zatory płatnicze coraz większe

Spośród wszystkich ogniw łańcucha dystrybucji największe zaległości mają hurtownie i sklepy spożywcze. Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, że handel odpowiada już za niemal połowę całego zadłużenia branży, które szacowane jest na 800 mln zł. Czyżby wielkie sieci handlowe finansowały rozpętaną kosztowną wojnę cenową z pieniędzy swoich dostawców.

Firmy zajmujące się sprzedażą hurtową i detaliczną produktów rolnych oraz spożywczych mają do oddania ponad 384 mln zł. To aż 48 proc. wszystkich zaległości sektora. Sam handel hurtowy odpowiada za 262 mln zł długu, a detaliczny -za 123 mln zł. Szczególnie źle wygląda sytuacja w hurtowym obrocie płodami rolnymi i żywymi zwierzętami, gdzie przeciętne zadłużenie przekroczyło już 106 tys. zł na firmę. To niepokojący sygnał dla całego rynku. Przez hurtownie i sklepy przechodzi większość żywności trafiającej od producentów do konsumentów. Gdy płatności korkują się właśnie w tym miejscu, skutki szybko odczują rolnicy, przetwórcy oraz firmy transportowe i usługowe.

Doraźne działania pomogą tylko na chwilę

Coraz częściej pojawiają się pytania, czy źródłem problemu nie jest wyniszczająca wojna cenowa w handlu. Sieci od lat walczą bowiem o klientów promocjami, które obniżają marże do minimum. W takiej sytuacji dodatkowym źródłem finansowania staje się gotówka przetrzymywana jak najdłużej kosztem dostawców. To może chwilowo poprawiać płynność handlu, ale jednocześnie osłabia firmy, które produkują żywność i utrzymują cały łańcuch dostaw.

Handel nie będzie miał czego sprzedawać?

Branża rolno-spożywcza ma dziś do odzyskania od kontrahentów ponad 247 mln zł, o 15 proc. więcej niż rok temu. Jeśli te pieniądze nadal będą zatrzymywać się w handlu, problemy finansowe mogą rozlewać się po rynku znacznie szybciej niż dotychczas. W dłuższej perspektywie taki model działania uderza nie tylko w dostawców, ale również w sam handel, który – bez stabilnych producentów i przetwórców – nie będzie miał po prostu czego sprzedawać.

Grzegorz Szafraniec

na podst. Krajowy Rejestr Długów