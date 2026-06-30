Niewygodna prawda. 16 bln dol. musiało trafić do czyichś kieszeni

20 lat temu na ekrany kin trafił film dokumentalny „Niewygodna prawda” w reżyserii byłego wiceprezydenta USA Ala Gore’a. Przyniósł on autorowi statuetkę Oscara i Pokojową Nagrodę Nobla. Co ważniejsze, wspomniany obraz na dwie dekady ukształtował politykę klimatyczną państw Zachodu.

Z okazji tej rocznicy znany duński politolog Bjørn Lomborg postanowił przyjrzeć się tezom zawartym we wspomnianym filmie. Okazuje się, iż żadne z ponurych proroctw przedstawionych przez amerykańskiego polityka nie spełniło się, a w wielu przypadkach zaobserwowano wręcz trend odwrotny od przewidywanego. Al Gore zapowiadał np. gwałtowny wzrost liczby zgonów spowodowanych ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, tymczasem ich średnia w porównaniu z analogicznym okresem XIX w. nie zwiększyła się, lecz zmalała – i to aż o 97 proc. Wbrew alarmistycznym prognozom obszar terenów zniszczonych przez pożary zmniejszył się w ostatnim ćwierćwieczu o 25 proc., populacja niedźwiedzi polarnych natomiast nie zanikła, lecz wzrosła – i to ponad dwukrotnie w ciągu 60 lat.

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Grzegorz Górny, tygododnik „Sieci”