Internet stacjonarny dla małej firmy – ile Mb/s naprawdę potrzebujesz?

Współcześnie światłowód biznesowy to w zasadzie podstawa funkcjonowania każdej firmy, nie tylko tej, która działa w środowisku wirtualnym. Dzięki niemu można sprawniej realizować wiele procesów, na przykład z zakresu obsługi klienta. Jaką jednak powinien mieć on szybkość, biorąc pod uwagę realne potrzeby małej firmy?

O czym przeczytasz w tekście?

►Jaka jest optymalna prędkość internetu? Firma ma swoje indywidualne potrzeby

►Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę, gdy interesuje Cię światłowodowy internet dla firmy?

►Jakie skutki może wywołać zbyt wolny internet dla firmy?

►Jaką szybkość powinien mieć światłowód biznesowy w przypadku korzystania z popularnych technologii i systemów?

►Ile Mb/s potrzebuje Twoja firma? Kalkulator realnych potrzeb

Optymalna prędkość internetu zależy od liczby użytkowników i urządzeń, rodzaju realizowanych procesów i obsługiwanych systemów informatycznych oraz jakości materiałów online. Przykładowa szybkość wynosi 10-20 Mb/s dla wideokonferencji, 1 Mb/s w przypadku VoIP oraz 10-20 Mb/s w odniesieniu do chmury. W mikroprzedsiębiorstwie zwykle wystarczy 100-300 Mb/s, a w małej firmie 300-600 Mb/s.

Jaka jest optymalna prędkość internetu? Firma ma swoje indywidualne potrzeby

Nie ma dwóch identycznych przedsiębiorstw, nawet jeśli działają one na tym samym rynku, zatrudniają podobną liczbę pracowników i kierują swoją ofertę do jednakowych klientów. Każda firma ma swoją odrębną specyfikę funkcjonowania, co przekłada się również na jej odmienne od pozostałych podmiotów potrzeby. Dotyczy to także internetu, który obecnie stanowi trzon oferty telekomunikacyjnej dla firm

Nie można więc z góry stwierdzić, jaka prędkość internetu jest wystarczająca dla danej firmy. Potrzeba dokładnej analizy, by to zbadać. Powinna ona uwzględniać otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne przedsiębiorstwa, a także rodzaj realizowanych przez nie procesów.

Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę, gdy interesuje Cię światłowodowy internet dla firmy?

Dotyczą one głównie zakresu i charakteru prowadzonej działalności, w tym pod kątem rodzaju obsługiwanych klientów czy systemów i programów wykorzystywanych w jej ramach.

Rodzaj realizowanych procesów

Jeśli prowadzisz działalność na niewielką skalę i skupiasz się przede wszystkim na realizacji zleceń online, a pozostałe procesy (księgowość, fakturowanie itp.) zlecasz innym podmiotom, nie musisz mieć superszybkiego internetu. Gdy jednak zatrudniasz kilkunastu- kilkudziesięciu pracowników i każdy z nich korzysta z internetu, a Twoja firma realizuje szereg procesów biznesowych (zaopatrzenie, sprzedaż, obsługa klienta, marketing, logistyka), potrzebna Ci będzie spora prędkość sieci. To samo dotyczy sytuacji, gdy codziennie wysyłasz wiele pakietów danych, na przykład w formie dokumentów online.

Analiza potrzeb internetowych firmy powinna uwzględniać otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne przedsiębiorstwa, a także rodzaj realizowanych przez nie procesów / autor: materiały prasowe

Liczba użytkowników i urządzeń

To jeden z ważniejszych czynników, który determinuje wybór szybkości sieci. Zależność jest prosta – im więcej użytkowników i urządzeń z dostępem do internetu, tym większa prędkość jest potrzebna. Szacunkowo powinna ona wynieść:

• 100-150 Mb/s – dla 1-5 osób;

• 150-300 Mb/s – dla 6-15 osób;

• 300-500 Mb/s – dla 16-50 osób.

Rodzaj obsługiwanych systemów i programów

Zaawansowane systemy służące do administrowania firmą, na przykład CRM (zarządzania relacjami z klientami) czy platformy do fakturowania i księgowości online, do sprawnej obsługi wymagają sporej przepustowości internetu. To samo dotyczy korzystania na co dzień z:

• narzędzi do wideokonferencji, platform do fakturowania i księgowości online czy aplikacji graficznych działających w chmurze, takich jak Canva;

• komunikatorów internetowych, szczególnie gdy często organizowane są wideokonferencje;

• chmury do tworzenia w czasie rzeczywistym kopii zapasowych plików firmowych.

Wolniejsza sieć wystarczy natomiast, gdy zajmujesz się typową, niewymagającą wydajnego łącza pracą biurową – przeglądaniem sieci, obsługą poczty elektronicznej, wykorzystywaniem prostych aplikacji.

Jakość materiałów

Wybór prędkości internetu musi uwzględniać jakość materiałów, które na przykład pobierasz na swój komputer czy smartfona albo oglądasz w sieci. Najwyższa, która zapewnia najlepsze efekty wizualne, czyli 4K bądź 8K, wymaga znacznie większego transferu niż HD Ready albo Full HD.

Jakie skutki może wywołać zbyt wolny internet dla firmy?

Wybór odpowiedniej prędkości internetu może determinować nawet przetrwanie firmy na mocno konkurencyjnym rynku. Jeśli szybkość będzie niewystarczająca, może to doprowadzić do strat finansowych (w wyniku spadku produktywności personelu czy gorszej komunikacji z klientami i związanego z tym zmniejszenia liczby zleceń) i wizerunkowych (problemy z realizacją zadań mogą powodować trudności ze znalezieniem nabywców produktów i usług oraz partnerów biznesowych). Ważne jest też to, że wolne pobieranie czy wysyłanie plików oraz zrywanie połączenia sieciowego może wywoływać stres i frustrację wśród pracowników. To prosta droga do spadku ich zaangażowania w wykonywanie zadań i lojalności względem pracodawcy, co może prowadzić do utraty wartościowych osób.

Wybór prędkości internetu musi uwzględniać jakość materiałów, które na przykład pobierasz na swój komputer czy smartfona albo oglądasz w siec / autor: materiały prasowe

Jaką szybkość powinien mieć światłowód biznesowy w przypadku korzystania z popularnych technologii i systemów?

Szacunkowe wartości wynoszą:

• wideokonferencje – 10-20 Mb/s;

• VoIP (rozmowy głosowe przez internet) – 1 Mb/s;

• chmura – 10-20 Mb/s;

• backup danych – 20-50 Mb/s;

• praca zdalna z VPN – 10-30 Mb/s;

• live streaming w jakości 4K, na przykład za pośrednictwem YouTube’a – 35-45 Mb/s.

Oczywiście, jeśli internet dla firmy musi jednocześnie obsługiwać kilka czy kilkanaście różnorodnych technologii, prędkość powinna być odpowiednio wyższa.

Ile Mb/s potrzebuje Twoja firma? Kalkulator realnych potrzeb

Zwykle 100-300 Mb/s wystarczy najmniejszym (mikro) firmom zatrudniającym do 5 osób, natomiast 300-500 Mb/s małym podmiotom liczącym od kilku do kilkudziesięciu pracowników. Są to jednak orientacyjne wartości, które zawsze należy dokładnie zweryfikować w oparciu o indywidualne potrzeby i warunki funkcjonowania na danym rynku.

Nie jest jednak tak, że każda mała firma zadowoli się nieco wolniejszym łączem. Czasem bowiem bazuje ona na skomplikowanych technologiach, które zwykle są kojarzone z największymi podmiotami i wymagają dostępu do najszybszego internetu.

Stale wzrastająca jakość materiałów dostępnych w sieci, zwiększające się wymagania klientów oraz używanie coraz bardziej rozbudowanych systemów i aplikacji, także tych opartych na AI, powoduje spotęgowanie potrzeb firm odnośnie do prędkości internetu. Skutecznie odpowiadają na nie operatorzy telekomunikacyjni. Przy tym pamiętaj, że przy wyborze sieci liczy się nie tylko jej prędkość, ale też niezawodność. Dlatego światłowód biznesowy to naturalny wybór dla każdej małej firmy.

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