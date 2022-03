Karta E100 również dla małej firmy

Karta paliwowa to dziś nie tylko narzędzie dla dużej firmy transportowej. Mniejsi przewoźnicy – w tym jednoosobowe działalności gospodarcze z flotą w postaci jednego busa – również mogą w pełni korzystać z jej potencjału. Tworząc kartę E100, pomyśleliśmy też o nich

Główne zalety i oszczędności z E100

Karta E100 pozwala na bezgotówkowe płatności, co ogranicza do minimum papierologię. Przewoźnik otrzymuje zbiorcze faktury od jednej firmy, a kierowcy nie muszą zabierać ze sobą gotówki i tracić czasu, czekając w kolejce po faktury.

Korzystanie z karty paliwowej pozwala również tankować po atrakcyjnych cenach. Sieć akceptacji liczy 19 500 stacji w Europie i WNP, w tym stacje paliw Power MAX z cenami na poziomie hurtowym. Mapa dostępna na naszej stronie internetowej ma również bardzo pomocną opcję planowania trasy pod kątem najtańszych stacji.

Warto pamiętać, że karta E100 umożliwia również ustawianie limitów na tankowania. Dzięki takiemu rozwiązaniu przewoźnicy mają kontrolę nad wydatkami na paliwo. Można wybrać ograniczenie do danej kwoty lub liczby tankowanych litrów, które odbywa się poprzez wygodny Panel Klienta. Są tam również dostępne wszystkie transakcje oraz archiwum faktur, jak również opcje rezerwacji usług, takich jak opłata za drogi, mosty, tunele czy usługa RoLa.

Karta paliwowa E100 to dodatkowa korzyść tankowania w kwocie netto dzięki usłudze zwrotu VAT i akcyzy. Korzystając z tych przywilejów w połączeniu ze zniżkami na stacjach Power MAX, na przykład w Belgii można zaoszczędzić nawet 41% na litrze paliwa.

Czy niewielki przewoźnik może starać się o kartę E100?

Jeszcze do niedawna nie było na rynku kart paliwowych dla małych przewoźników czy flot składających się wyłącznie z busów. Obecnie nie ma problemu z wdrożeniem takiego rozwiązania w mniejszej firmie i z E100 jest to prostsze niż się wydaje. Nie nakładamy żadnych obostrzeń na swoich potencjalnych klientów i współpracujemy z osobami prawnymi niezależnie od wielkości floty i kierunków przejazdów. Przed wydaniem karty analizowane są dokumenty finansowe wnioskującego i na ich podstawie dobierane warunki współpracy. Przewoźnik nie musi również wnosić żadnych zabezpieczeń w postaci kaucji czy depozytu. Jedynym ograniczeniem jest fakt, że oferta nie jest skierowana do osób prywatnych.

Karta w małej firmie transportowej – dlaczego warto

Warto mieć na uwadze, że karta paliwowa będzie dla małych przewoźników szczególnie korzystnym rozwiązaniem. Niewielkie firmy transportowe często zatrudniają minimalną liczbę fachowców, a zdarza się, że bywają jednoosobowymi działalnościami. Podejmując współpracę z E100, przewoźnik może liczyć na nieograniczone wsparcie ekspertów z branży oraz dostęp do narzędzi, które znacznie usprawniają pracę. Dzięki temu właściciel nie musi zatrudniać na stałe np. logistyka czy fleet managera, a to obniża miesięczne koszty prowadzenia działalności nawet o kilka tysięcy miesięcznie.

Co ważne, mniejsza firma może liczyć na te same warunki, jak duży przewoźnik, jeśli korzysta z opcji przedpłaty (prepaid) i zawczasu uzupełnia swoje konto. Z kolei jeśli dopiero rozpoczyna działalność i potrzebuje środków, E100 oferuje również opcję wygodnego odroczenia płatności, czyli pewnego rodzaju kredytu.

Karta nie tylko paliwowa – opłaty drogowe

Decydując się na współpracę z E100, przewoźnik otrzymuje również dostęp do całego pakietu usług dla swojej floty. Głównym udogodnieniem, obok paliwa, są opłaty drogowe dostępne w 25 krajach. Można je regulować kartą np. na bramkach lub w terminalach podczas zakupu winiety. Z myślą o wygodzie przewoźników wprowadziliśmy także do swojej oferty multiboxy pokładowe ONE TOLL, za pomocą których można uiszczać myto kilku krajów jednocześnie. Od lipca br. oferujemy również OBU dla busów do 3,5 t i 3 m wysokości. Rozwiązanie przeznaczone jest dla firm, które realizują przewozy do Francji, Włoch, Hiszpanii i Portugalii. Miesięczny abonament to koszt niższy niż opłaty za urządzenia dla samych Włoch i Francji, a dodatkowo otrzymujemy ogromną wygodę bezkontaktowych płatności jednym urządzeniem.

Wymienione korzyści z używania karty E100 to tylko część udogodnień, na które może liczyć mała firma. Jeśli masz małą flotę, również możesz zarabiać we współpracy z nami.