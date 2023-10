Wirtualny adres firmy w Warszawie – czy to rozwiązanie na stałe? Odpowiadamy!

Scenariuszy, w których wirtualne biuro w Warszawie może być świetnym rozwiązaniem, jest wiele

Na przykład planujesz założenie firmy, ale nie dysponujesz adresem, pod którym możesz ją zarejestrować. Albo chcesz rozpocząć działanie na prestiżowym stołecznym rynku, ale mieszkasz w innej lokalizacji. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje o tej usłudze.

Na czym polega wirtualne biuro?

Biura kojarzą się z tętniącymi życiem miejscami wypełnionymi rzędami biurek, komputerami i innymi niezbędnymi urządzeniami oraz, rzecz jasna, pracownikami. Jednak w dzisiejszych czasach rzadziej potrzebujemy właśnie takich przestrzeni. Coraz więcej firm decyduje się na realizację projektów w formule zdalnej. Są w stanie komunikować się zarówno z klientami, jak i własnymi pracownikami czy współpracownikami na przykład za pośrednictwem nowoczesnych narzędzi online. Za taką decyzją stoi również argument finansowy. Utrzymywanie standardowego biura wiąże się z olbrzymimi kosztami, a te środki zdecydowanie lepiej przeznaczyć na rozwój.

Wirtualne biuro oczywiście również istnieje, jednak to adres, pod którym możesz zarejestrować swoją firmę. W ramach tej usługi możesz uzyskać więcej możliwości, na przykład kompleksową obsługę przesyłek. Adres wirtualny firmy pozwala z jednej strony usprawnić wiele procesów, a z drugiej – co szczególnie ważne – szybko załatwić formalności. Koszty wirtualnego biura są oczywiście nieporównywalnie niższe w porównaniu z wydatkami na wynajmem nieruchomości.

Adres wirtualny firmy a przepisy

Wiele osób zastanawia się nad tym, czy korzystanie z wirtualnego biura jest legalne. Odpowiedź jest prosta: oczywiście, że tak. Przede wszystkim samo wirtualne biuro – o ile prowadzi je sprawdzony partner – istnieje. Oznacza to również, że może trafiać do niego korespondencja, w tym ważne pisma z urzędów. Poza tym zwykle znajdują się w nim pracownicy wirtualnego biura. To właśnie dzięki nim możesz między innymi w wygodny sposób odbierać pocztę.

Adres wirtualny firmy możesz wskazać m.in. we wniosku CEIDG jako adres do doręczeń. To wyjątkowo ważne, ponieważ jest to obowiązkowy krok, a nie w każdym przypadku możesz lub chcesz posłużyć się swoim prywatnym adresem.

Dodatkowe możliwości dla Twojego biznesu

Proste i szybkie załatwienie formalności urzędowych to nie jedyna zaleta wirtualnego adresu. Wirtualne biuro w Warszawie od Biznes Centrum zapewni Ci również wiele innych korzyści. Przede wszystkim zyskasz prestiżowy i rozpoznawalny adres, który umożliwi Ci budowanie zaufania i silnego wizerunku marki. Możesz także wybrać dodatkowe usługi. Sporym ułatwieniem w codziennej pracy będzie zlecenie pracownikom biura przygotowywania skanów korespondencji. Nie musisz wtedy obawiać się, że przegapisz ważną pocztę. Na adres wirtualny firmy mogą trafiać również przesyłki kurierskie.

Czy inwestycja w wirtualne biuro w Warszawie się opłaca?

Z roku na rok coraz więcej przedsiębiorców wybiera tego typu usługę. Przede wszystkim doceniają oni elastyczność, co jest kluczowe z punktu widzenia wielu współczesnych biznesów, zwłaszcza tych skupionych na nowych technologiach i dostarczaniu innowacyjnych usług. Najtańsze wirtualne biuro to wydatek rzędu kilkudziesięciu złotych miesięcznie, a im dłuższy okres subskrypcji wybierzesz, tym więcej zaoszczędzisz. Dzięki tej usłudze możesz zatem łatwo zoptymalizować wydatki i zyskać stabilny fundament dla swojego biznesu.