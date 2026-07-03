Zwrot akcyzy za paliwo krok po kroku: warunki, dokumenty i terminy w krajach UE

Częściowy zwrot akcyzy za olej napędowy to jedna z realnych możliwości obniżenia kosztów dla firm transportowych. Dotyczy paliwa zakupionego w siedmiu krajach Unii Europejskiej: we Francji, Belgii, Słowenii, na Węgrzech, we Włoszech, w Chorwacji i Hiszpanii. Poniżej wyjaśniamy krok po kroku, kto może ubiegać się o zwrot, jakich dokumentów wymaga procedura i jakie terminy obowiązują w poszczególnych krajach.

Krok 1: Sprawdzenie warunków kwalifikacji

• pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 7,5 tony,

• paliwo zakupione kartą paliwową lub kartą płatniczą,

• firma zarejestrowana w kraju członkowskim UE,

• brak działalności gospodarczej lub przedstawicielstwa w kraju, z którego firma żąda zwrotu.

Krok 2: Skompletowanie dokumentów

• oryginały faktur VAT za olej napędowy lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem,

• kopia licencji wspólnotowej na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy,

• poświadczone kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów,

• upoważnienie do działania w imieniu firmy,

• ewidencja przebiegu pojazdu za dany okres,

• dokument przypisujący kartę paliwową do pojazdu, jeśli faktury nie zawierają numeru rejestracyjnego.

Krok 3: Złożenie wniosku w odpowiednim terminie

Terminy i częstotliwość różnią się w zależności od kraju:

• Belgia – wymagana rejestracja w lokalnym systemie akcyzowym; decyzja zwykle w ciągu 1–1,5 miesiąca; rozliczenia miesięczne, kwartalne, półroczne lub roczne,

• Hiszpania – od 2023 roku zwrot możliwy co miesiąc,

• Francja, Włochy, Chorwacja – zwrot za ostatni kwartał,

• Słowenia i Węgry – zwrot kwartalny lub za poprzedni rok kalendarzowy.

Krok 4: Wybór formy zwrotu

Po skompletowaniu dokumentów firma może zdecydować się na standardowy zwrot akcyzy albo – jeśli zależy jej na szybkim dostępie do środków – na dostępny na rynku szybki zwrot, w którym pieniądze trafiają na konto nawet w ciągu kilku dni roboczych od dostarczenia dokumentów.

Samodzielnie czy z pomocą specjalisty?

Procedurę można przeprowadzić wewnętrznie lub powierzyć ją wyspecjalizowanej firmie znającej przepisy akcyzowe poszczególnych krajów. W obu przypadkach kluczowe są te same elementy: kompletna dokumentacja, dotrzymane terminy oraz poprawne przypisanie wydatków do pojazdów. To właśnie one decydują, czy zwrot przebiegnie sprawnie i obejmie pełną należną kwotę.