Kupujesz lub sprzedajesz samochód? Uwaga! Od stycznia nowe ważne terminy. Za ich przekroczenie zapłacisz kary

Nowy rok, nowe zasady! Planujesz zakup lub sprzedaż samochodu? Od 1 stycznia 2024 roku zmieniają się przepisy dotyczące zgłaszania takich transakcji. Teraz nie tylko musisz poinformować o zmianie właściciela, ale także masz obowiązek przerejestrować pojazd w ciągu zaledwie 30 dni. Pamiętaj też o ważnym ubezpieczeniu OC, bo kary za jego brak również rosną. Dlatego zawsze warto być przygotowanym.

W przypadku zakupu auta przepisy wymagają, abyś w ciągu 30 dni zarejestrował pojazd na siebie. Teraz jest to tańsze i prostsze. Możesz zaoszczędzić choćby na tablicach rejestracyjnych. Zachowując numery po poprzednim właścicielu, koszty zamkną się w kwocie 66,50 zł.

Termin 30-dniowy dotyczy także aut sprowadzonych z zagranicy i biegnie od dnia, w którym auto znalazło się na terenie Polski. W przypadku spadku, ważna jest data prawomocnego orzeczenia sądu lub sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

Tylko przedsiębiorcy zajmujący się obrotem pojazdami muszą dokonać formalności w ciągu 90 dni.

Jeśli sprzedałeś samochód, też koniecznie powinieneś zgłosić ten fakt w urzędzie. Jeśli pojazd miał współwłaścicieli, wystarczy, że odpowiednią informację złoży tylko jeden z nich.

Uwaga! Kara nawet 2000 zł

Zapominalscy muszą trzymać się za kieszeń! Kary za niedopełnienie obowiązków także ulegają zmianie i mogą mocno zaboleć. Od 2024 r. za niezłożenie wniosku o rejestrację auta w terminie 30 dni grzywna wynosi: - 500 zł – dla nabywcy pojazdów zarejestrowanych w Polsce lub sprowadzonych z zagranicy, - 1000 zł – przedsiębiorcy zajmujący się pośrednictwem w sprzedaży. Jeśli wniosek o rejestrację nie zostanie złożony w terminie 180 dni, kara staje się jeszcze bardziej dotkliwa i wynosi wtedy odpowiednio: 1000 zł lub 2000 zł. Jeśli nie zawiadomisz wydziału komunikacji o zbyciu pojazdu, będziesz musiał zapłacić o 250 zł. W przypadku współwłaścicieli konsekwencje ponoszone są solidarnie.

Rosną kary za brak OC

Każdy zarejestrowany w Polsce pojazd musi posiadać aktualne ubezpieczenie OC. Kupując samochód, możesz korzystać z ubezpieczenia poprzedniego właściciela do końca jego ważności. Jednak pamiętaj, że konieczne jest potem zawarcie nowej umowy, gdyż „przejęta” polisa nie przedłuży się automatycznie.

Nawet jednodniowe opóźnienie podlega karze, a od Nowego Roku grzywny nałożone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny znacząco rosną. Dla samochodów osobowych brak OC przez ponad 14 dni może skutkować karą aż do wysokości 8490 zł.

Artykuł powstał we współpracy z Grupą PZU.

