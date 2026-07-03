Rewolucja w egzaminach na prawo jazdy

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt największej od lat reformy systemu szkolenia i egzaminowania kierowców. Nowelizacja „Ustawy o kierujących pojazdami” ma odejść od modelu nastawionego na zdawanie egzaminu „pod test” na rzecz rzeczywistej oceny umiejętności przyszłych kierowców. Modyfikacje będą wprowadzane etapami w latach 2027-2029 i obejmą zarówno kursy i egzaminy państwowe, jak również zasady funkcjonowania ośrodków szkolenia kierowców.

Co z placami manewrowymi?

Największa zmiana dotyczy egzaminu praktycznego na prawo jazdy kategorii B i B1. Resort planuje zlikwidować obowiązkową część przeprowadzaną na placu manewrowym, obejmującą jazdę po łuku oraz ruszanie na wzniesieniu. Cały egzamin praktyczny będzie przeprowadzany wyłącznie w ruchu drogowym. Według Ministerstwa Infrastruktury, to właśnie jazda w rzeczywistych warunkach najlepiej pozwala ocenić umiejętności kierowcy, takie jak przewidywanie zagrożeń, właściwa reakcja na zmieniającą się sytuację czy współpraca z innymi uczestnikami ruchu.

Statystyki rozwiewają wątpliwości

Resort zwraca również uwagę na statystyki. Ponad 30 proc. kandydatów oblewa egzamin już na placu manewrowym i nie ma nawet okazji zaprezentować swoich umiejętności podczas jazdy po mieście. Likwidacja tej części egzaminu nie oznacza jednak rezygnacji z nauki manewrów. Parkowanie, cofanie czy ruszanie pod górę nadal będą obowiązkowym elementem szkolenia. Plac manewrowy pozostanie natomiast częścią egzaminów na motocykle, samochody ciężarowe i autobusy.

Jak zmienią się egzaminy teoretyczny i praktyczny?

Reforma obejmie również egzamin teoretyczny. Za przygotowanie nowej bazy pytań odpowiadać będzie powołane w ramach Instytutu Transportu Samochodowego Centrum Egzaminowania. Liczba pytań zostanie zmniejszona z około 3,5 tys. do maksymalnie 1,5 tys. Nowa baza ma być bardziej przejrzysta i w większym stopniu sprawdzać rozumienie sytuacji drogowych oraz umiejętność podejmowania właściwych decyzji, zamiast pamięciowego opanowania odpowiedzi.

Dwa lata i powtórka

Zmieni się również okres ważności egzaminu teoretycznego. Obecnie pozytywny wynik jest bezterminowy, natomiast po zmianach będzie obowiązywał przez 24 miesiące. Po upływie tego czasu kandydat będzie musiał ponownie przystąpić do egzaminu. Nowe przepisy wprowadzą także zasadę jednego egzaminu praktycznego dziennie. Kolejne podejście tego samego dnia będzie możliwe jedynie w wyjątkowych przypadkach, np. gdy egzamin został przerwany z powodu awarii pojazdu.

Czym jest cyfrowa karta kursanta?

Jednym z najważniejszych elementów reformy będzie cyfrowa karta kursanta. Ma ona zwiększyć przejrzystość procesu szkolenia i wyeliminować problem fikcyjnie odbytych godzin jazdy. Każda lekcja będzie elektronicznie rejestrowana wraz z informacjami o czasie jej trwania, instruktorze, numerze kursanta oraz przebiegu trasy zapisanym za pomocą danych GPS. Po zakończeniu zajęć ich realizację będą musieli potwierdzić zarówno instruktor, jak i kursant. Obowiązkowe stanie się również nagrywanie egzaminów – nie tylko państwowych we wszystkich kategoriach prawa jazdy, ale także egzaminów wewnętrznych przeprowadzanych przez szkoły jazdy. Nagrania będą przechowywane przez 90 dni i mają ułatwić rozstrzyganie ewentualnych sporów oraz poprawić jakość szkolenia. Pełne wdrożenie cyfrowych rozwiązań zaplanowano na 2029 rok, choć znaczące elementy systemu mają zacząć funkcjonować już w przyszłym roku.

Co z cenami odmienionych kursów?

Przedstawiciele branży szkoleniowej w większości pozytywnie oceniają kierunek proponowanych zmian, zwłaszcza odejście od obowiązkowego egzaminu na placu manewrowym. Jednocześnie zwracają uwagę, że reforma może wiązać się ze wzrostem kosztów prowadzenia szkoleń, szczególnie w ośrodkach przygotowujących kandydatów na motocyklistów. Projekt nowelizacji nadal znajduje się na etapie prac legislacyjnych. Jego ostateczny kształt może jeszcze ulec zmianie, jednak – jak wskazują autorzy projektu – będą to raczej korekty szczegółowych rozwiązań niż odejście od głównych założeń reformy.

Grzegorz Szafraniec

Źródło: gov.pl, Ministerstwo Infrastruktury, auto-swiat.pl

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