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Ewakuacja w kopalni miedzi KGHM
Po sobotnich wstrząsach, które wystąpiły w Zagłębiu Miedziowym na Dolnym Śląsku, KGHM rozpoczął akcję wycofywania górników z zagrożonego rejonu. Trzynastu z nich jest już bezpiecznych, jednak siedmiu przebywa jeszcze w strefie zagrożenia.
Jak poinformował PAP dyrektor Departamentu Komunikacji KGHM Polska Miedź Mirosław Kuk, w sobotę rano miał miejsce wstrząsy w Zakładach Górniczych Lubin, po których ewakuowano górników z zagrożonego rejonu.
Jak poinformowało biuro prasowe KGHM, akcja ratunkowa została już zakończona.
„Według wstępnych ustaleń jedna osoba doznała lekkich obrażeń. Przyczyny zdarzenia zbada specjalna komisja” - podano w komunikacie.
Dyrektor Departamentu Komunikacji KGHM zaznaczył, że choć tego typu wstrząsy pojawiają się regularnie, ale ten był wyjątkowo silny i określany jako powyżej 4. stopnia Richtera. Wstrząsy o takiej magnitudzie są uważane za niegroźne dla infrastruktury, ale odczuwalne dla ludzi i w warunkach kopalnianych uważane za silne.
Zakłady Górnicze Lubin to najstarsza kopalnia w polskim Zagłębiu Miedziowym. Wydobywana w nich polimetaliczna ruda zawiera głównie miedź oraz srebro.
Zasoby przemysłowe złoża Lubin-Małomice (wg stanu na 31.12.2024) wynoszą ponad 319 milionów ton rudy miedzi. Średnia zawartość miedzi w zasobach przemysłowych wynosi 1,23 proc, a srebra 53 g/Mg.
PAP, sek
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