Ewakuacja w kopalni miedzi KGHM

Po sobotnich wstrząsach, które wystąpiły w Zagłębiu Miedziowym na Dolnym Śląsku, KGHM rozpoczął akcję wycofywania górników z zagrożonego rejonu. Trzynastu z nich jest już bezpiecznych, jednak siedmiu przebywa jeszcze w strefie zagrożenia.

Jak poinformował PAP dyrektor Departamentu Komunikacji KGHM Polska Miedź Mirosław Kuk, w sobotę rano miał miejsce wstrząsy w Zakładach Górniczych Lubin, po których ewakuowano górników z zagrożonego rejonu.

Jak poinformowało biuro prasowe KGHM, akcja ratunkowa została już zakończona.

„Według wstępnych ustaleń jedna osoba doznała lekkich obrażeń. Przyczyny zdarzenia zbada specjalna komisja” - podano w komunikacie.

Dyrektor Departamentu Komunikacji KGHM zaznaczył, że choć tego typu wstrząsy pojawiają się regularnie, ale ten był wyjątkowo silny i określany jako powyżej 4. stopnia Richtera. Wstrząsy o takiej magnitudzie są uważane za niegroźne dla infrastruktury, ale odczuwalne dla ludzi i w warunkach kopalnianych uważane za silne.

Zakłady Górnicze Lubin to najstarsza kopalnia w polskim Zagłębiu Miedziowym. Wydobywana w nich polimetaliczna ruda zawiera głównie miedź oraz srebro.

Zasoby przemysłowe złoża Lubin-Małomice (wg stanu na 31.12.2024) wynoszą ponad 319 milionów ton rudy miedzi. Średnia zawartość miedzi w zasobach przemysłowych wynosi 1,23 proc, a srebra 53 g/Mg.

PAP, sek

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