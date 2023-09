Premier w Lubinie: nigdy wcześniej tutaj nie było takich inwestycji

Nigdy tutaj nie było takich inwestycji, takich środków. Gdybym chciał mówić o wszystkich, to nie starczyłoby czasu - powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki w Lubinie (Dolnośląskie). Wymienił w tym kontekście m.in. kolej aglomeracyjną, drogi ekspresowe oraz plany nowego szpitala.

Podczas spotkania z mieszkańcami Lubina (woj. dolnośląskie) szef rządu wymieniał inwestycje, które za rządów PiS zostały zrealizowane, bądź są realizowane, w tamtym regionie.

Chciałbym o kilku takich inwestycjach powiedzieć, o tych czołowych, kluczowych, bo gdybym chciał mówić o wszystkich, to nie starczyłoby tutaj czasu. Wiecie dobrze ile inwestycji w szkoły, żłobki, szpitale, drogi powiatowe i gminne poszło - mówił do zgromadzonych Morawiecki. Jak podkreślił wcześniej „nigdy nie było takich środków”.

Premier wymienił w m.in. inwestycję w kolej aglomeracyjną: Głogów, Lubin, Legnica, Polkowice, drogi S5 i S3. Dodał, że kolejna inwestycje, która w regionie będzie realizowana, to droga krajowa 94.

Nieco dalej w powiecie średzkim wspaniałe inwestycje. Największa inwestycja w historii III RP i taka, z której jestem najbardziej dumny, inwestycja Intela, mikroprocesory, super zaawansowana technologia” - podkreślił Morawiecki. Dzięki temu - jak wskazał - w Zagłębiu Miedziowym „miejsca pracy będą w różnych sektorach gospodarki”.

Szef rządu powiedział także o planach nowego szpitala w Lubinie.

Będzie służył mieszkańcom i Lubina, i Polkowic, i Ścinawy, i wszystkich okolicznych wiosek i miasteczek - zaznaczył. Poinformował, że to będzie inwestycja o wartości 1 mld zł.

To są naprawdę wielkie inwestycje, które tutaj przyciągnięte zostały przez parlamentarzystów PiS - podkreślił Morawiecki.

Chcemy normalności, spokoju i bezpiecznej przyszłości wszystkich Polaków; to dla nas kluczowa część naszej wizji. Nie chcemy nielegalnych imigrantów - podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu, który w piątek odwiedził Dolny Śląsk, wskazywał, że Prawo i Sprawiedliwość nie chce w Polsce nielegalnych imigrantów. Morawiecki zwrócił się w swoim wystąpieniu do szefa PO Donalda Tuska, szefa Europejskiej Partii Ludowej Manfreda Webera i wiceszefa PO, prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

Panie Tusk, panie Weber, panie Trzaskowski. My po to robimy referendum, żebyście nie mogli uciec spod tego pręgierza, żebyście nie mogli uciec od tego pytania - tak kluczowego dla narodu polskiego, dla wszystkich Polaków - podkreślił premier.

Dodał, że PiS chce „normalności i normalnego państwa”.

Jesteśmy partią wolności, partią wyboru. +Nie+ - dla przymusu emerytalnego do 67. roku życia. Jak ktoś chce, niech pracuje jak najdłużej, ale nie zgadzamy się na przymus, dlatego w referendum będziemy mogli odpowiedzieć na kolejne pytanie: czy chcecie podniesienia wieku emerytalnego do 67 lat - mówił Morawiecki.

Chcemy normalności, spokoju, bezpiecznej przyszłości wszystkich Polaków. To jest dla nas kluczowa część naszej wizji. Nasi przeciwnicy polityczni, którzy widzą, że nabieramy wiatru w żagle, widzą, że nas nie pokonają, dostają wścieklizny. Te ich ataki stają się coraz bardzie brutalne, drapieżne. I dlatego chcę przestrzec także tutaj, z Lubina. Przestrzec moich konkurentów politycznych i wszystkich rodaków przed tym, co PO wyprawia. Oni uprawiają - świadomie niszcząc polski język - pedagogikę ośmiu gwiazdek - stwierdził.

Doprowadzają do tego, że nasi posłowie są atakowani, że w Zgierzu, we Włocławku w Warszawie, w Legionowie wybijane są szyby w lokalach wyborczych posłów i senatorów PiS, że niszczony jest spokój społeczny, że ten ohydny wulgarny język nawet przelewa się już do opinii publicznej - mówił premier.

W ocenie Morawieckiego opozycja przez ostatnie dwa tygodnie do wyborów będzie „prowokować do wściekłych ataków”.

My nie dajmy się sprowokować. Proszę was, nie schodźmy na ich poziom. Nasi działacze, posłowie reprezentują o wiele wyższy poziom niż to, co widzimy po stronie posłów PO - apelował.

15 października - w dniu wyborów parlamentarnych - odbędzie się referendum, w którym zostaną zadane pytania: „Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?”, „czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?”, „czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?” oraz „czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?”.

PAP/RO

