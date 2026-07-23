Darmowa legalizacja studni bez kar!

Sejm uchwalił nowelizację Prawa wodnego, która wprowadza czasową abolicję dla właścicieli studni wykonanych bez wymaganego zgłoszenia lub pozwolenia wodnoprawnego. Osoby, które do 31 grudnia 2027 r. złożą kompletny wniosek o legalizację, unikną zarówno opłaty legalizacyjnej, wynoszącej obecnie ok. 6,6 tys. zł, jak i kar administracyjnych. Dotychczas sankcje za nielegalne ujęcie wody mogły sięgać od 5 tys. zł do nawet miliona złotych.

Abolicja nie obejmie wszystkich studni. Nowe przepisy dotyczą wyłącznie ujęć wody wykonanych przed wejściem ustawy w życie. Oznacza to, że z preferencyjnych zasad nie będzie można skorzystać w przypadku nowych studni wybudowanych później. Ustawa zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od jej ogłoszenia. Co ważne, z nowych regulacji skorzystają również właściciele studni, wobec których wszczęto już postępowania, jeśli nie zakończą się one przed wejściem w życie znowelizowanej ustawy.

Zmienione zasady lokalizacji studni

Nowelizacja wprowadza również nowe wymagania dotyczące usytuowania studni. Ujęcie będzie musiało znajdować się co najmniej 5 m od granicy działki i 7,5 m od osi przydrożnego rowu, przy czym oba warunki trzeba będzie spełnić jednocześnie. Z 30 do 20 m zmniejszy się także minimalna odległość studni od przewodu rozsączającego przydomowej oczyszczalni ścieków z biologicznie oczyszczonymi ściekami. Pojawi się również nowy wymóg zachowania 25metrowego odstępu od miejsc składowania nawozów naturalnych i kiszonek. Dla części właścicieli gospodarstw dostosowanie istniejących ujęć do nowych zasad może oznaczać dodatkowe wydatki.

Kiedy zgłoszenie, a kiedy pozwolenie?

Przypomnijmy, że zgłoszenia wymaga budowa studni o głębokości do 30 m, jeśli pobór wody na potrzeby własnego gospodarstwa nie przekracza średnio 5 tys. litrów na dobę. Głębsze ujęcia lub większy pobór wody nadal będą wymagały uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

Źródło: gov.pl, portalsamorzadowy.pl, rp.pl

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