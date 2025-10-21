Koniec absurdalnych kar za studnie?

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy Prawo wodne. Nowe przepisy pozwolą indywidualnym producentom rolnym zalegalizować swoje studnie i ujęcia wody bez kar i opłat, jeśli zrobią to w określonym terminie. Ustawa to krok w stronę zdrowego rozsądku i przywracania szacunku do pracy polskiego rolnika.

Obecnie artykuł 190 Prawa wodnego wymaga od rolników opłaty za legalizację urządzeń wodnych wykonanych bez zgłoszenia. Dodatkowo, za posiadanie takich urządzeń bez odpowiedniej zgody grożą kary pieniężne.

Ważna data: 30 września 2027 roku

Nowelizacja Prawa wodnego przewiduje zwolnienie z opłaty legalizacyjnej – jeśli rolnik zgłosi studnię lub inną instalację wodną do 30 września 2027 roku. Wprowadzone ma być również warunkowe zawieszenie administracyjnych kar pieniężnych. Nie będą one naliczane, jeśli wniosek legalizacyjny zostanie złożony w tym samym terminie. W efekcie skończą się absurdalne sytuacje, jak ta, której doświadczył pewien rolnik z Podlasia. Został on ukarany grzywną w wysokości 100 tys. zł za pojenie własnych zwierząt wodą z własnej studni…

Lepszy nadzór nad zasobami wody

Legalizacja urządzeń wodnych pozwoli na ich pełną ewidencję i monitorowanie. Ponadto umożliwi poznanie parametrów i sposobu funkcjonowania instalacji i ocenę ich wpływu na lokalne warunki wodne, a także na lepszy nadzór nad zasobami wody w Polsce.

agronews.com.pl; oprac. GS

