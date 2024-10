Megaoferta giełdowa. 300 000 000 akcji do wzięcia!

Oferta publiczna do 300 mln istniejących akcji Grupy Żabka rozpoczęła się dziś wraz ze startem budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, podano w prospekcie, zatwierdzonym przez luksemburski organ nadzoru CSSF. Cena maksymalna została ustalona na 21,5 zł za sztukę.

„Cena ofertowa zostanie ustalona w PLN. Na potrzeby procesu budowania księgi popytu został ustalony przedział cenowy 20-21,5 zł za jedną akcję oferowaną. Ostateczna cena w ofercie za jedną akcję sprzedawaną dla inwestorów indywidualnych nie będzie wyższa niż 21,5 zł za jedną akcję oferowaną (cena maksymalna), co stanowi górną granicę przedziału cenowego oferty. Oczekuje się, że ostateczna cena ofertowa za jedną akcję oferowaną dla inwestorów instytucjonalnych będzie mieścić się w przedziale cenowym oferty” - czytamy w prospekcie spółki.

300 000 000 akcji w ofercie publicznej

„Ostateczna liczba akcji sprzedawanych oferowanych w ramach oferty nie będzie wyższa niż 300 000 000, ale może być niższa. Ostateczna liczba akcji oferowanych oferowanych w ramach oferty nie będzie wyższa niż 345 000 000 (łącznie ze wszystkimi akcjami sprzedawanymi i akcjami dodatkowego przydziału), ale może być niższa” - czytamy dalej.

W ramach oferty do 223 030 975 oferuje do sprzedaży Heket Topco S.à r.l. oraz do 76 969 025 - PG Investment Company 1113B S.à r.l.

Heket Topco posiada 67,44 proc. akcji Grupy Żabka (674 394 025), PG Investment Company - 15,8 proc. (158 023 986), Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) - 2,92 proc., Amphibian - 3,35 proc., zaś pozostali akcjonariusze mniejszościowi - 10,49%. Obecnie kapitał spółki dzieli się na 1 000 000 000 akcji.

„Na dzień niniejszego prospektu Heket Topco S.à r.l. sprawuje bezpośrednią kontrolę nad spółką ze względu na swój większościowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz prawa głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy posiadane w związku z takim udziałem. CVC Fund VI pośrednio kontroluje i posiada 86,13% akcji Heket Topco S.à r.l., podczas gdy 13,87% akcji jest własnością Heket Co-Investment L.P., która jest również pośrednio kontrolowana przez CVC Fund VI” - napisano także.

Zapisy na akcje od 2 do 9 października

Harmonogram oferty przewiduje, że book-building potrwa do 9 października; na 2-9 października zaplanowano zapisy od inwestorów indywidualnych; na 9 października (lub około tej daty) zaplanowano publikację ostatecznej liczby akcji w ofercie i oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów, zaś na 10 października (lub około tej daty) - ostatecznej ceny akcji oferowanych; przydział akcji oferowanych planowany jest nie później niż 15 października, zaś oczekiwany dzień pierwszego notowania akcji spółki na rynku podstawowym GPW - 17 października (lub około tej daty), wymieniono w prospekcie.

W ub. tygodniu Grupa Żabka ogłosiła plan przeprowadzenia pierwotnej oferty publicznej (IPO) bez emisji nowych akcji oraz plan debiutu na GPW. CVC zadeklarowało wówczas, że po IPO pozostanie akcjonariuszem spółki.

Jaki jest biznes Grupy Żabka

Ekosystem Grupy Żabka obejmuje wiodącą w Polsce sieć sprzedaży detalicznej w formacie convenience liczącą ponad 10 500 sklepów działających na zasadzie franczyzy. Uzupełnia ją sieć bezobsługowych sklepów autonomicznych pod szyldem Żabka Nano, umożliwiających robienie zakupów przez całą dobę w dowolny dzień tygodnia. Grupa dysponuje również zaawansowaną, stale rozwijaną ofertą cyfrową.

