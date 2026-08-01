Polska inwestuje głównie w Europie

Jeśli polskie firmy prowadzą ekspansję, to najczęściej w w Europie. Pomijając kraje, w których otwieranie biznesu jest spowodowane głównie optymalizacją podatkową – Luksemburg, Niderlandy i Malta – głównym kierunkiem naszych przedsiębiorców są Czechy (19,2 mld zł w 2024 r.), Wielka Brytania (10,5 mld), Niemcy (10,1 mld) i Rumunia (7,9 mld).

Ogólnie polskie bezpośrednie inwestycje gospodarcze za granicą według stanu należności (całkowitej wartości inwestycji na koniec danego okresu) wyniosły w 2024 roku 164,9 mld PLN. To o 7,1 mld PLN więcej niż rok wcześniej, co jest kolejnym rekordowym wynikiem – wynika z raportu „Globalne horyzonty polskich inwestycji” wydanego przez opracowanego przez PwC i PFR TFI we współpracy z KUKE w październiku 2025 r. To ostatnia taka komplementarna informacja o ekspansji polskiego biznesu.

Polscy inwestorzy najchętniej lokują swój kapitał w Europie – 88 proc., a 73 proc. w samej Unii Europejskiej. W stosunku do roku 2023, aż o 40 proc. zwiększyły się inwestycje polskich firm w Wielkiej Brytanii.

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Polscy inwestorzy najchętniej lokują swój kapitał w Europie / autor: Raport PwC i PFR TFI

W 2024 roku do naszego kraju z zysku z zagranicznych inwestycji wpłynęło do Polski 11,4 mld zł. To jednak aż o 62 proc. mniej niż w rekordowym roku 2022, gdy przepływy wynosiły 29,6 mld zł. Pod tym względem dominowały Norwegia, Luksemburg i Niderlandy.

Przykładem takiej firmy jest spółka 7R, polski deweloper powierzchni magazynowych, który w Berlinie rozwija projekt 7R City Park Berlin East o łącznej wartości ok. 70 mln euro.

„7R City Park Berlin East to projekt o strategicznym znaczeniu, który otwiera nowy etap naszej obecności w Niemczech. Współpraca z PFR TFI wzmacnia finansowe fundamenty inwestycji i pokazuje, że polski kapitał może skutecznie wspierać ekspansję rodzimych firm na najbardziej konkurencyjnych rynkach europejskich” – komentuje Magdalena Uler-Kłeczek, członek Zarządu i CIO w 7R.

Siedziba Grupy Kęty / autor: materiały prasowe Grupa Kęty

Grupa Kęty powołała niedawno Aluprof France SAS i rozbudowała lokalny zespół sprzedaży w Bretanii. To kolejny krok w realizacji strategii na lata 2025–2029, która zakłada pozyskanie 1,7 mld zł nowej sprzedaży z rynków zagranicznych.

Z kolei toruńska ONDE SA wchodzi na rynek rumuński. Kilka dni temu podpisała pierwszy kontrakt na budowę farmy wiatrowej wartej 8,5 mln euro netto (ok. 36,8 mln zł). Polska firma ma stawiać fundamenty pod turbiny i infrastrukturę średniego napięcia. Inwestycja ma być realizowana do 2028 roku.

Z ankiety przeprowadzonej przez autorów raportu „Globalne horyzonty polskich inwestycji” blisko połowa firm deklaruje plany nowych przedsięwzięć, co oznacza wyraźny wzrost w porównaniu z poprzednią edycją badania. Najczęściej wskazywaną formą ekspansji pozostają projekty typu greenfield (28,2 proc., wzrost o 6,9 p.p. względem 2023 roku).

Kluczowe kryteria przy lokalizacji inwestycji / autor: Raport PwC i PFR TFI

Otwartość na nowe projekty jest znacznie większa wśród przedsiębiorstw już obecnych za granicą – aż 56,2 proc. z nich planuje inwestycje greenfield (wzrost o 22,9 p.p. rok do roku), 28,1 proc. –inwestycje brownfield, a 9,1 proc. –przejęcia lub fuzje. Natomiast firmy bez wcześniejszych doświadczeń zagranicznych w większości nie rozważają ekspansji.

Mariusz Staniszewski

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