Europa, czyli miejsce stagnacji

Stany Zjednoczone, mimo panującej tam ogromnej konkurencji, pozostają najbardziej atrakcyjnym rynkiem inwestycji zagranicznych. Europa, a szczególnie Unia Europejska, jest na przeciwnym biegunie.

Ogromny wpływ na małą atrakcyjność Europy ma stagnacja panująca w Niemczech. Największa gospodarka Unii Europejskiej w latach 2019-2025 urosła zaledwie o 0,5 proc. Obecnie tamtejsze firmy motoryzacyjne, które napędzały niemiecki przemysł zwalniają pracowników, zamykają fabryki lub sprzedają je Chińczykom. Widoczny jest tu jaskrawy kontrast z francuskim koncernem Stellantis, który poprawił kluczowe wskaźniki w II kw. 2026 r. – jego przychody netto wzrosły o 13 proc. Taki skok wynika przede wszystkim ze lepszej sprzedaży samochodów w Stanach Zjednoczonych, gdzie wzrost sprzedaży sięgnął 32 proc.

Dla porównania, Francja odnotowała wzrost o 5 proc., a USA o 15 proc. Jeszcze szybciej rozwijała się Polska, której PKB, w tym okresie zwiększył się o około 20 proc.

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Unia hamuje Europę

Poza pandemią i wojną na Ukrainie największym hamulcem rozwoju krajów UE jest forsowana przez Brukselę polityka klimatyczna i energetyczna, przeregulowanie oraz bardzo niska innowacyjność. Od 2021 r. produkcja przemysłowa spadła w UE o blisko 1 proc..

Choć Europa Środkowa i Wschodnia pod względem atrakcyjności inwestycyjnej wypada znacznie lepiej niż reszta Europy – szczególnie Polska, Rumunia, Bułgaria i Czechy – to jednak tu także spada dynamika bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Widać to dokładnie na przykładzie naszego kraju. Jeszcze w 2023 roku Polska znajdowała się wśród 20 największych kierunków inwestycyjnych na świecie (zajmowała 15. miejsce), to obecnie wypadła z tego zestawienia.

USA pozostaja najatrakcyjniejszym kierunkiem do inwestycji / autor: Raport PwC i PFR TFI

Polskie firmy muszą wychodzić poza Europę

To może być sygnał dla polskich inwestorów, że konieczna jest geograficzna dywersyfikacja inwestycji zagranicznych i wychodzenie poza Europę. Znacznie bardziej atrakcyjnymi rynkami okazują się, poza USA, także kraje azjatyckie.

Kluczowe znaczenie mają jednak coraz większe technologiczne zacofanie krajów UE oraz polityka celna Stanów Zjednoczonych. Zachęca ona przedsiębiorców do inwestowania w USA, które w okresie wielkich wstrząsów w Europie wydają się rynkiem wyjątkowo stabilnym. W najbliższym czasie możemy się więc spodziewać, że także polscy przedsiębiorcy wybiorą ten kierunek.

Mariusz Staniszewski

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