Farbami w smog. Tak to potrafią tylko w Poznaniu

Jakości powietrza nie jest kwestią abstrakcyjną, ale wiąże się bezpośrednio z jakością życia w naszych miastach - mówiła w piątek w Poznaniu szefowa MR Jadwiga Emilewicz podczas odsłonięcia muralu wykonanego farbami, które oczyszczają powietrze, wchłaniając i rozkładając niektóre składowe smogu.

Mural został wykonany na ścianie budynku osiedlowego domu kultury na poznańskich Winogradach. Jak podkreślono w trakcie odsłonięcia malunku, użyte do jego powstania farby oczyszczają powietrze, wchłaniając i rozkładając niektóre składowe smogu, w tym te emitowane przez samochody. Przez kolejne dziesięć lat mural ma zmniejszać zanieczyszczenie powietrza tak samo, jak 77 drzew.

Jadwiga Emilewicz podkreśliła, że kwestia jakości powietrza „nie jest kwestią abstrakcyjną, ale wiąże się bezpośrednio z jakością życia w naszych miastach”. Zaznaczyła, że ten temat będzie jednym z priorytetów w najbliższych latach.

Miasta w Polsce coraz szybciej się rozwijają, mają też ogromny potencjał do wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Obserwujemy prawdziwy boom na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych, mających zapewnić energię elektryczną na użytek własny powiedziała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Dodała, że biorąc pod uwagę tempo przyłączania i uruchamiania kolejnych instalacji, Polska może znaleźć się na 4. miejscu w UE pod względem rocznych przyrostów nowych mocy fotowoltaicznych. „Chcemy, by miasta w Polsce wyglądały właśnie tak jak to z muralu” - mówiła.

Na ścianie domu kultury znalazły się budynki charakterystyczne dla stolicy Wielkopolski - Okrąglak, Bałtyk i Collegium Altum oraz domki budnicze ze Starego Rynku. Są tam też samochody zasilane energią elektryczną oraz domy, które czerpią energię z instalacji fotowoltaicznych i wiatraków.

Grupa Enea chce towarzyszyć użytkownikom dróg w rozwoju elektromobilności w Polsce. Pracujemy nad przygotowaniem sieci do intensywnego rozwoju infrastruktury ładowania, współpracujemy z partnerami w projektach budowy infrastruktury e-mobility. Stworzyliśmy ten mural by pokazać, że istnienie takiego miasta jest możliwe i nie jest to odległa przyszłość powiedział prezes Enei Mirosław Kowalik.