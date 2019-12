Przedsiębiorcy apelują o podmiotowy model rozwoju

Konferencja „Globalizacja 4.0. Podmiotowy model rozwoju” organizowana przez Polskie Towarzystwo Gospodarcze za nami. W trakcie wydarzenia oficjalnie przedstawiono raport PTG wskazujący na potrzebę stworzenia spójnego modelu rozwoju gospodarczego kraju.

Raport uzupełniony o wnioski z konferencji przekazano na ręce sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Artura Sobonia.

Konferencja, jaka odbyła się 29 listopada w Hotelu Bellotto w Warszawie, była wyjątkową okazją dla polskich przedsiębiorców, by mogli nie tylko dyskutować o stanie polskiej gospodarki i kluczowych problemach, jakie stanowią o obecnym funkcjonowaniu i drodze do rozwoju polskich firm, ale także by wspólnie mogli sformułować postulaty dotyczące tego, co robić, by polska gospodarka rozwijała się lepiej.

Ogromna liczba tych postulatów została zawarta w raporcie „Globalizacja 4.0. Podmiotowy model rozwoju”. Raport ten został zainspirowany przez Polskie Towarzystwo Gospodarcze przy partnerstwie PKO Banku Polskiego. Przygotowali go eksperci z Ośrodka Analiz Cegielskiego. Publikacja raportu nastąpiła w czasie konferencji organizowanej przez PTG, której partnerem również był PKO Bank Polski. Autorzy raportu zwracali w nim uwagę na szereg aspektów kluczowych dla poprawy funkcjonowania polskiego krajobrazu gospodarczego. W raporcie podjęto między innymi kwestie zmian legislacyjnych, prawa podatkowego, wspierania polskiego eksportu, implementowania innowacji przez polskie firmy, czy walki o korzystne dla polskich przedsiębiorców regulacje unijne.

Z licznych analiz przygotowanych przez ekspertów ze świata ekonomii i prawa wypływa wspólny wniosek – Polska potrzebuje dziś podmiotowego modelu rozwoju rozumianego jako spójna jednolita strategia działania zmierzająca do tworzenia pozytywnej rzeczywistości gospodarczej.

Nad tymi właśnie analizami i wnioskami pochylali się w czasie konferencji w Warszawie liczni przedsiębiorcy, którzy wzięli udział w kilku panelach tematycznych. Dotyczyły one kolejno: Podsumowania trzydziestu lat rozwoju gospodarczego Polski, najważniejszych barier spowalniających rozwój polskich przedsiębiorstw, a także w finałowym panelu – Podmiotowej polityki gospodarczej jako drogi do uwolnienia się z pułapki średniego rozwoju.

Finałem konferencji, a zarazem jej kluczowym punktem było wręczenie głównych tez raportu przygotowanego przez PTG i wzbogaconych o wnioski z konferencji przedstawicielowi rządu. Jak powiedział wiceminister Artur Soboń, odbierając postulaty polskich przedsiębiorców:

W imieniu pana premiera Mateusza Morawieckiego chciałbym bardzo Państwu podziękować za te postulaty. Widać w nich wkład wszystkich polskich przedsiębiorców w budowę siły polskiej gospodarki. Początek kolejnej kadencji Parlamentu to dobry moment na początek ważnych i pozytywnych przemian. Dlatego bardzo dziękuję za ten raport” Prezes PTG Tomasz Janik również podkreślił symboliczny wymiar zbiegnięcia się dat publikacji raportu oraz początku nowej kadencji. Zdarzyło się tak, że wiele tez które pojawiły się w naszym raporcie, pojawiło się też w niedawnym expose premiera Morawieckiego. Premier zapraszał polskie firmy i przedsiębiorców do budowania państwa polskiego. Chcemy uczestniczyć w tym projekcie. Dlatego przekazujemy raport i nasze postulaty” – podsumował prezes PTG.

Organizatorzy konferencji mają nadzieję, że jej owocami w przyszłości będą odpowiednie regulacje prawne i decyzje, które ułatwią funkcjonowanie polskiemu biznesowi.