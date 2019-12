Growy poradnik prezentowy

Okres Świąt, oprócz przeżywania narodzin Jezusa, to także czas bardziej przyziemnych kwestii - także tych dotyczących prezentów.

Trudno nie przyznać, iż segment gier i elektronicznej rozrywki jest dziś na świecie dominujący, o wiele długości wyprzedzając kino czy branżę muzyczną. Nie należy też się więc dziwić, iż to właśnie gry znajdować się będą pod wieloma choinkami… ale jaki tytuł kupić dzieciom a jaki dorosłemu krewnemu?

Dla dzieci historia i… rozwój

Poprzez gry dla dzieci często rozumie się tytuły infantylne lub proste… ale to nie musi być prawda! Na rynku obecnie znajduje się mnóstwo gier nie tylko dobrych dla pociech ale też pozwalających na ich rozwój.

Choć może być to nietypowy wybór warto tu rozważyć choćby którąś z gier z serii „Total War”. „Total War” to cykl tytułów strategicznych, w których gracz przejmuje władzę nad państwem w różnych okresach dziejów i odpowiedzialny jest za jego rozwój (ekonomiczny, społeczny, cywilizacyjny). Gry pozwalają też na poznanie wielu historycznych wydarzeń ale też… zmianę biegu dziejów! Czyż nie byłoby wspaniałym doprowadzenie do sytuacji w której Polska nie znalazłaby się pod zaborami?

Gry „Total War” oferują rozgrywkę zarówno w dziejach antycznych, średniowiecznych jak i Oświeceniowych. Można także sięgnąć po tytuł Shoguna w feudalnej Japonii. Gry te jednak są propozycją raczej dla odbiorców starszych, nastolatków lub dzieci bardzo intelektualnie dojrzałych. Dla młodszych lepsza może być seria „Cywilizacja”.

Ta kultowa seria gier towarzyszy nam już od ponad 30 lat a ostatnie odsłony mają nie tylko przystępną mechanikę ale też miłą dla oka, komiksową szatę graficzną. W serii „Cywilizacja” gracz przejmuje kontrolę nad danym państwem lub kulturą, prowadząc je od okresu neolitycznego aż do współczesności. Po naszej stronie pozostawione są decyzje kulturowe, społeczne, gospodarcze, religijne i militarne. W grze, w odróżnieniu od serii Total War, nie trzeba walczyć - można prowadzić mocarstwo pokojowe, które dominuje nad konkurencją na przykład siłą kultury lub potęgą w handlu. Dodatkowo każdemu z krajów przewodzi zabawnie naszkicowany, historyczny przywódca, jak Ghandi czy Królowa Wiktoria. Jest też Polska, której przewodzi przemiła Królowa Jadwiga!

Jest „Cywilizacja” grą bardziej przystępną dla młodszych dzieci ale też niezwykle atrakcyjną dla dzieciaków starszych… i dorosłych!

Sport i wielka przygoda

Chyba najpopularniejsze jednak pozostają gry sportowe i tutaj rok 2019 przyniósł dużo dobrych nowości. Warto, jeśli nasza pociecha ma żyłkę organizacyjną, sięgnąć chociażby po „Football Manager 2020”, która pozwala nam na stworzenie własnego klubu piłkarskiego i poprowadzenie go do globalnych triumfów. A jeśli nie interesuje go organizacja lecz pełna emocji rozgrywka w polu? Wtedy „eFootball PES2020” jest naturalnym wyborem. W grze obecne są praktycznie wszystkie wielkie ligi europejskie (w przypadku ligi angielskiej i francuskiej mamy też drugą ligę), większość lig południowo-amerykańskich (któż by nie chciał rozegrać kolejki ekstraklasy z Chile, Kolumbii albo Brazylii?), ligę turecką czy odległe nam ale też ciekawe ligi… azjatyckie! Chińską i Tajską. Tym samym mecz klubu z Tajlandii z klubem z Kolumbii nie jest już niczym nadzwyczajnym! Są też, oczywiście, niemal wszystkie reprezentacje narodowe świata, a także szereg fikcyjnych klubów, stworzonych tylko na potrzeby gry. Wady? Niestety brakuje Ligi Mistrzów i Bundesligi, lecz gra nadrabia ten mankament jakością rozgrywki - „PES2020” to naprawdę najlepszy symulator piłki nożnej na rynku i pod tym względem nie ma sobie równych.

A może nasze dziecko jest już nieco starsze i ceni sobie możliwość przeżycia wielkiej przygody? W takim razie polscy wydawcy gier mają propozycję i dla niego lub dla niej! Na konsolach obecnej generacji, po niemal 20 latach, ukazały się klasyczne gry RPG - „Baldurs Gate I i II”, „Planescape Torment”, „Icewind Dale” i wreszcie „Neverwinter Nights”. Wszystkie w odświeżonych wersjach z dodatkami niespotykanymi nigdy wcześniej. Tytuły te może nie oferują graficznych rewolucji są za to mądrymi, sporymi opowieściami fantasy w których rozgrywka przypomina raczej lekturę monumentalnej powieści aniżeli granie w grę. Jeśli jednak nasza pociecha lubi graficzne fajerwerki warto zaproponować jej lub jemu japoński hit „Monster Hunter World: Iceborn”. W grze wcielamy się w łowcę potworów (proszę się nie lękać - istoty te są raczej komiksowe i zabawne niż straszne), który wraz z innymi postaciami zwiedza mroźną planetę. Za towarzysza mamy zaś uroczego… kotka, który pomaga nam w polowaniach i wspiera gdy z nich wracamy. Ale nie tylko propozycje z zagranicy są ciekawe - Polacy także tworzą przecież świetne gry i jedną z nich jest „Children of Morta”, urocza, kolorowa opowieść o rodzinie poszukiwaczy przygód, którzy wspierają się w każdej sytuacji - tak w domu jak i podczas przygód. Ta urocza produkcja oferuje wspaniałą, dynamiczną i chwilami wzruszającą opowieść. Co więcej umożliwia ona grę dwóm osobom na jednym systemie - jeśli więc chcemy usiąść do gry z dziećmi - nic nie stoi nam na drodze!

A co jeśli najlepsze przygody przeżywamy w kuchni? Gdybyśmy chcieli zachęcić dziecko do nauki gotowania warto sięgnąć po „Cooking Simulator” - wciągający symulator Szefa Kuchni, dzięki któremu można nawet samemu nauczyć się gotować!

Dorośli też zagrają

Oprócz gier, które nadają się dla naszych pociech warto też wspomnieć o produkcjach, w które nasze dzieci nie powinny grać. Pod tym względem wyróżnia się nowe „Call of Duty” o podtytule „Modern Warfare”. Jest to doprawdy doskonała strzelanina, jednak tematyka którą porusza (współczesna wojna asymetryczna, ataki chemiczne, śmierć cywili, zamachy terrorystyczne) wyłącza ją z grona gier dla dzieci.

Podobnie jest w przypadku hitu z ubiegłego roku, który znalazł się na konsolach - „Red Dead Redemption 2”. Ta kowbojska opowieść jest arcydziełem gamingu, jednak wolne tempo i dojrzała fabuła raczej nie są skierowane do najmłodszych.

Podobnie jest w przypadku produkcji grozy, takimi jak „Man of Medan”. Choć gra jest ciekawym połączeniem filmu i gry to jednak jest to prawdziwie przerażający horror, skierowany ściśle do osób dorosłych.

Świat gier ma nam do zaoferowania naprawdę wiele, warto więc zawczasu pomyśleć nad prezentem - zwłaszcza, że Wigilia tuż, tuż! Kupując grę dla swojego dziecka pamiętajmy też o jednym - nawet najwspanialsza produkcja nie zastąpi kontaktu z rodzicem i wspólnej zabawy. Wesołych Świąt!