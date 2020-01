Toyota w Wałbrzychu zatrudni 500 osób

W ciągu najbliższych dwóch lat fabryka Toyoty w Wałbrzychu będzie wdrażać trzy nowe projekty związane z technologią hybrydową. W związku z tym w bieżącym roku planowane jest rozpoczęcie masowej rekrutacji ponad 500 nowych pracowników - podała firma.

Jak podano w przesłanym we wtorek PAP komunikacie, fabryki Toyoty w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach pozyskały w ostatnim czasie aż sześć projektów związanych z technologią hybrydową o łącznej wartości ponad 2 miliardy zł. Trzy z nich dotyczą przyszłych planów fabryki Toyoty w Wałbrzychu.

W 2021 roku zakład uruchomi dwie linie elektrycznej przekładni hybrydowej (e-CVT) a rok później silnika o pojemności 1,5 litra tworzących razem elektryczny zespół hybrydowy. Napęd ten będzie montowany między innymi w nowej generacji toyoty Yaris, która w bieżącym roku zadebiutuje na europejskim rynku. Od stycznia fabrykami kieruje Dariusz Mikołajczak - pierwszy Polak na stanowisku prezesa w fabrykach Toyoty.

W związku z nowymi projektami już od jesieni ubiegłego roku Toyota prowadzi rekrutację do działu utrzymania ruchu osób z doświadczeniem jako automatycy, mechatronicy, elektrycy. To praca przeznaczona dla osób z minimum zawodowym wykształceniem i doświadczeniem. Kandydat do działu utrzymania ruchu powinien potrafić czytać rysunek techniczny oraz schematy elektryczne, znać zagadnienia z wybranego obszaru: programowanie CNC, elektryka, pneumatyka, mechanika i pokrewne - napisano w komunikacie.