Miliony na zdalnych lekcjach

Niemal 1,4 miliona użytkowników i ponad 22 miliony odsłon, do tego ponad trzy tysiące materiałów – to najkrótsze podsumowanie pierwszego tygodnia uruchomionego portalu gov.pl/zdalnelekcje

zostanwdomu i poucz się online – takim hasłem dokładnie tydzień temu Ministerstwo Cyfryzacji zachęcało do wizyty na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje. Jak się okazuje - wielu posłuchało. A dokładnie niemal 1,4 miliona Polaków.

Lekcje z internetu

Idea powstania portalu jest bardzo prosta. To miejsce, w którym nauczyciele, rodzice i uczniowie mogą znaleźć materiały, które świetnie się sprawdzą w trakcie zdalnego nauczania. Ktoś powie: portali z takimi materiałami jest wiele. Być może, ale drugiej takiej strony jak zdalne lekcje – nie ma. Co go wyróżnia?

Po pierwsze, eksperci NASK, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Cyfryzacji przeczesują internet w poszukiwaniu najciekawszych i najbardziej atrakcyjnych materiałów edukacyjnych. Szukają nie tylko na oficjalnych stronach instytucji oświatowych, ale i na portalach organizacji pozarządowych, czy witrynach cyfrowych pasjonatów. Wszystkie materiały umieszczane są w jednym miejscu, żeby nie trzeba było tracić czasu na ich wyszukiwanie.

Po drugie – materiały analizowane są, dzielone i dopasowane do etapu nauczania i przedmiotu.

Po trzecie – żeby było jeszcze prościej, wszystko co publikowane jest na stronie układamy w formę swoistego planu lekcji. Wystarczy wybrać poziom edukacji uczniów, czy własnych dzieci, do tego dzień, kliknąć i… gotowe!

Uruchamiając portal zależało nam na stworzeniu miejsca w internecie, w którym nauczyciele znajdą nie tylko inspiracje, ale i konkretne propozycje tematów i zajęć. Oczywiście pozostawiamy im pełną dowolność w wykorzystaniu proponowanych treści – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Pierwszy tydzień pokazuje, że nasze rozwiązanie przyjęło się – dodaje szef MC.

Miliony na stronie

Portal zmienia się każdego dnia. Stale uzupełniany jest o nowe materiały. Już dziś można tam znaleźć „plan lekcji” na cały przyszły tydzień.

gov.pl/zdalnelekcje to kopalnia wiedzy i najciekawszych, dostępnych w pełni za darmo, materiałów edukacyjnych. Tylko w ubiegłym tygodniu opublikowaliśmy na nim 3103 materiały. Każdego dnia ich przybywa – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Każdego dnia przybywa także użytkowników naszego portalu. Przez ostatnie siedem dni odwiedziło go niemal 1,4 miliona osób, które wygenerowały ponad 22 miliony odsłon strony – dodaje szef MC.

Warto regularnie zaglądać na www.gov.pl/zdalnelekcje. Nieustająco będą tam dodawane kolejne tematy i kolejne zasoby.

Materiały to jedno. Druga sprawa to zmobilizowanie uczniów i wykorzystanie dostępnych w sieci narzędzi do zdalnego nauczania. Aby ułatwić nauczycielom działania także w tym zakresie, przygotowany jest dla nich poradnik Nauczycielu, poprowadź lekcje online! Są w nim podpowiedzi m.in. jakie darmowe narzędzia można znaleźć w internecie.

Nie każdy nauczyciel jest nauczycielem informatyki i nie wszyscy muszą być ekspertami od komunikacji online. Dlatego wspólnie z NASK Ministerstwo przygotowało proste tutoriale, w których krok po kroku tłumaczone jest np. jak założyć grupę na portalu społecznościowym, czy też jak założyć swój kanał na platformie społecznościowej, a później prowadzić na nim swoje lekcje.

Wszystkie pomocne materiały znajdziecie też - oczywiście - na www.gov.pl/zdalnelekcje w zakładce Zdalna klasa. Do dzieła!

Nie tylko edukacje

Nie samą nauką żyje człowiek. Dlatego objęto uczniów… grarantanną!

Grarantanna to - w skrócie - cykl różnego typu aktywności internetowych. Żeby było łatwiej, można je znaleźć w jednym miejscu – na stronie www.grarantanna.pl. Codziennie publikujemy tam kolejne wyzwania, dzięki którym czas w domu minie szybko i aktywnie.

A jakie aktywności przygotowano? Oto tylko kilka przykładów: sesje gier fabularnych online, zagadki logiczne, webinary, streamingi, turnieje i konkursy związane z grami oraz kreatywnym wykorzystaniem internetu. A jeśli konkursy, to także nagrody!

Grarantanna ma już swoich wiernych fanów – w kilka dni, w opublikowanych tam aktywnościach wzięło udział niemal 52 tysiące osób.

Ministerstwo Cyfryzacji/KG