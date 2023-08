Uważaj robiąc zakupy! Fałszywe sklepy online

Ministerstwo Cyfryzacji i NASK ostrzegają przed oszustami, którzy wykorzystują fałszywe sklepy w sieci do pozbawienia internautów pieniędzy

W związku z tym eksperci przygotowali nowy spot ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej.

Jak zauważają eksperci z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej w ostatnich latach internet stał się dla znacznej części konsumentów podstawowym miejscem dokonywania zakupów. „Naturalny jest zatem fakt, że skoro konsumenci przenieśli swoje działania zakupowe do sieci, ten sam obszar stał się automatycznie polem coraz intensywniejszych działań przestępców” - zauważa NASK.

Według danych NASK liczba fałszywych sklepów w internecie wyraźnie rośnie już od 2019 roku, przy czym w 2022 roku Zespół CERT Polska odnotował – w porównaniu z rokiem poprzednim – aż 34 proc. więcej tego typu zagrożeń.

Eksperci apelują, aby przed zakupem w nieznanym sklepie internetowym sprawdzić m.in. czy na stronie jest telefon do sklepu – jego brak powinien wzbudzić czujność oraz czy sklep oferuje popularne metody płatności – fałszywe sklepy rzadko to robią. Warto sprawdzić też, czy nie ma skrajnych opinii na temat sklepu.

Przed fałszywymi sklepami ostrzega w nowym spocie Ministerstwo Cyfryzacji i NASK. Kampania ma formę 5-odcinkowego serialu. W każdym spocie przedstawione jest jedno cyberzagrożenie i kilka praktycznych wskazówek dla osób, które mogą napotkać podobną sytuację - tłumaczą eksperci z NASK.

W celu zwalczania stron, które służą do wy­łudzania pieniędzy, CERT Polska od ponad trzech lat prowadzi listę ostrzeżeń przed niebezpiecznymi stronami. Tylko w 2022 r. zostały na niej umieszczone 43 283 domeny, co przyczyniło się do zablokowania blisko 21 milionów prób wejścia na strony, które wyłudzają dane dostępowe do kont bankowych, dane osobowe i hasła serwisów społecznościowych. Każda z tych milionów prób mogła się skończyć bardzo dotkliwą, wymierną krzywdą konkretnego użytkownika polskiego internetu - dodaje NASK.