Sukces lubelskiej kliniki. Dobre efekty leku na Covid-19

Szpitala przy Staszica w Lublinie, jako pierwszy w kraju zaczął testy leku, który ma pomóc pacjentom z najcięższym przebiegiem choroby wywołanej koronawirusem.

Efekty? Dwóch pacjentów z Covid-19, którzy jeszcze we wtorek kwalifikowali się do podłączenia do respiratora jest już w dobrym stanie.

Różnica w stanie zdrowia pacjentów jest kolosalna. Lek podaliśmy we wtorek, trzem pacjentom, którzy byli w stanie ciężkim i za chwilę wymagaliby leczenia respiratorowego. Dzisiaj dwóch pacjentów jest już w stanie dobrym, a u trzeciego pacjenta widzimy znaczną poprawę. Pacjenci dostali dwie iniekcje w kilkunastogodzinnych odstępach i efekt leczenia już jest. Natomiast, żeby jednoznacznie stwierdzić czy poprawa jest trwała potrzeba jeszcze kilku dni obserwacji. Lek utrzymuje się w organizmie kilka dni, a chcemy sprawdzić czy organizm będzie w stanie poradzić sobie samodzielnie. – mówi dr hab. n.med. Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych SPSK1 w Lublinie.

Lek ma blokować tzw. burzę cytokinową, która prowadzi do ciężkiej niewydolności oddechowej i tym samym gwałtownego pogorszenia stanu zdrowia. Będzie jednak podawany, gdy stan pacjenta będzie na tyle ciężki, by kwalifikował się do leczenia.

Czytaj też: MZ: Nowe dane. Kolejne pięć osób zmarło na COVID-19

dziennikwschodni.pl/KG