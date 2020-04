Lidl, Biedronka, Dino gotowe do akcji w czasach zarazy

Biedronka uruchamia szereg inicjatyw dla różnych grup klientów pod hasłem „Nie trać tego, co najlepsze”. Natomiast Lidl Polska uruchomił 200 sklepów, które są czynne obecnie całodobowo, a ponad 520 w godzinach 6:00-24:00. Z kolei Dino wydłuża czas pracy swoich sklepów do północy

Pełną listę obiektów Lidl z godzinami otwarcia znaleźć można na: https://www.lidl.pl/informacje-dla-klienta/znajdz-sklep. Klienci mają również możliwość zakupu artykułów przemysłowych za pośrednictwem sklepu internetowego Lidl-sklep.pl.

Ponadto za pośrednictwem strony internetowej sieć zachęca klientów do pomocy sąsiedzkiej w najbliższej okolicy – przede wszystkim osobom należącym do grupy podwyższonego ryzyka np. seniorom powyżej 65 roku życia.

W związku z tym zaprojektował specjalny plakat w formacie A4 „Sąsiedzie, potrzebujesz pomocy?”, który można wydrukować na domowej drukarce, uzupełnić i wywiesić w miejscu zamieszkania.

W ten sposób osoby potrzebujące wsparcia mogą skontaktować się z tymi gotowymi do pomocy. Plakat dostępny jest pod linkiem: http://webcontent.lidl.pl/PL/2020/AKCJE/pomoc-sasiedzka-czarny-bialy.pdf

Lidl zapewnia, że chce, aby klienci mieli nieprzerwany dostęp do sklepów oraz tym samym produktów spożywczych. Wprowadzone procedury mają na celu zabezpieczyć pracę centrów dystrybucyjnych oraz sklepów. Dzięki bliskiej współpracy z dostawcami sklepy Lidl Polska są zatowarowywane na bieżąco.

W Biedronce natomiast rusza m. in. specjalna oferta „Platynowe rabaty”, która pozwoli seniorom 65+ na zakup najważniejszych produktów z różnych kategorii w niższych o 30 proc. cenach.

Z kolei dla najbardziej lojalnych klientów – użytkowników karty Moja Biedronka sieć przygotowała promocję voucherową „Płać mniej, oszczędzaj więcej” z rabatami na kolejne zakupy. Nocne Marki też znajdą coś dla siebie – produkty podstawowej potrzeby przy większych zakupach po godzinie 22:00 będą dostępne w specjalnych cenach w ofercie „Mega Koszyk”.

Dzięki promocji „Platynowe rabaty” seniorzy 65+ będą mogli kupić potrzebne im artykuły w lepszych cenach, a także lepiej zróżnicować dietę dzięki temu, że każdego dnia zniżki będą dotyczyć innych kategorii produktowych.

W czwartek 16.04 w godzinach 10-12 specjalnie dla seniorów Biedronka obniży o 30 proc. regularne ceny pieczywa świeżego i pakowanego oraz jaj, a w środę 15.04 seniorzy już korzystali ze zniżek na jogurty, parówki, artykuły przemysłowe i tekstylia.

Wsłuchujemy się w sygnały od naszych klientów, którzy są coraz bardziej zatroskani o sytuację ekonomiczną i chcą jak najszybszego powrotu do normalności. Nasza normalność to „codziennie niskie ceny”, dlatego robimy wszystko, by klienci z nich korzystali pomimo wciąż obowiązujących ograniczeń w działalności handlowej. Dedykując specjalną ofertę promocyjną seniorom nie tylko pomagamy im oszczędzać – co dla tej grupy klientów jest szczególnie istotne – ale także w trosce o bezpieczeństwo dodatkowo zachęcamy ich do zakupów w przeznaczonych dla nich godzinach 10-12. Pozostałe oferty promocyjne kierujemy także do innych grup klientów, tak by wynagrodzić ich zakupy w tej trudnej sytuacji, w której znaleźliśmy się wszyscy - mówi Maciej Łukowski, dyrektor handlowy i członek zarządu sieci Biedronka: