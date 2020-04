Morawiecki: od 20 kwietnia będziemy stopniowo zdejmować obostrzenia

Cała ta sytuacja jest mocno obciążająca psychicznie, ale na pewno jest sens tego, co robimy. Poprzez nasze obostrzenia kupujemy sobie czas, ale jednocześnie powodujemy, że dużo więcej osób może ocalić swoje życie. W ramach nowej rzeczywistości gospodarczej chcemy zaprezentować nowe zasady. Można je nazwać „trzy I”: Izolacja, identyfikacja i informatyzacja - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas czwartkowej konferencji prasowej.

Izolacja - musimy zachować właściwy dystans i nosić maseczki. Identyfikacja - będziemy coraz lepiej starali się opanować sztukę badania kto z kim miał kontakty. Informatyzacja - jak najwięcej pracy zdalnie i cyfrowych procesów.. (…) Udało nam się zapanować nad niekontrolowanymi przyrostami, jak to miało miejsce m.in. we Włoszech - stwierdził Morawiecki.

Od 20 kwietnia przestępujemy do nowego etapu stopniowego zdejmowania pewnych obostrzeń. W ramach zestaw powrotu do nowej normalności mamy przede wszystkim kilka nowych komunikatów: otwarcie lasów i parków. Nie traktujmy tego jako zaproszenia do niekontrolowanej rekreacji. (…) Po drugie złagodzone przepisy w handlu. Tutaj chcemy nieco zliberalizować osoby, a mianowicie tak, żeby w sklepach do 100 m2 była możliwość obsługi 4 klientów na jedną kasę, a w sklepach powyżej 1 osoba na 15 m2 powierzchni. Pracownicy będą poddani kontroli zdrowia. Zasada 1 osoba na 15 m2 będzie też obowiązywała w kościołach - dodał premier.