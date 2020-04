Mniej zabójstw przez koronawirusa

W Ameryce Południowej od wielu lat nie było tak spokojnie. Przez pandemię koronawirusa drastycznie spada ilość zabójstw. Są kraje gdzie ten rodzaj przestępstw zmniejszył się o ponad 90 proc

Największy spadek morderstw zanotowano w rozdartym przestępczością Salwadorze. Tu liczba zabójstw spadła w momencie, gdy podjęto działania związane z ograniczeniem swobodnego poruszania się i ograniczenia kontaktów międzyludzkich w związku z koronawirusem. Podobnie stało się w kilku innych krajach Ameryki Łacińskiej. Jeden z ekspertów to zjawisko nazwał „srebrną podszewką” pandemii koronawirusa.

Jak dotąd zachowanie dystansu w społeczeństwie okazało się jednym z najskuteczniejszych narzędzi w spowalnianiu rozprzestrzeniania się koronawirusa i, jak się wydaje, również przestępczości. Na początku kwietnia prezydent Salwadoru Nayib Bukele poinformował, że w marcu było tylko 65 zabójstw. To ogromny spadek w porównaniu do miesięcy w poprzednich latach, w których liczba ta wyniosłaby blisko 1 tysiąc. Ogromny spadek dało się zauważyć już w lutym, kiedy zarejestrowano tylko 114 zabójstw.

Wiele pozostało do zrobienia i jesteśmy w trakcie pandemii. Ale uratowaliśmy wielu salwadorczyków w tym miesiącu - powiedział Bukele. W marcu odnotowano też inny historyczny rekord - przez 48 godzin nie było w Salwadorze ani jednego zabójstwa. Zdaniem prezydenta, to wielki wyczyn dla narodu, który miał najwyższą liczbę zabójstw na świecie.

Jak donosi Los Angeles Times, prezydent Salwadoru otrzymał również pomoc z nieoczekiwanej strony, od czasu nałożenia restrykcji dotyczących poruszania się obywateli. Według gazety, to gangi przyjęły rolę tych, którzy egzekwują przestrzeganie restrykcji. Robią to, zastraszając łamiących nakazy groźbami i nietoperzami. W sieci pojawiły się nawet filmy pokazujące członków gangów atakujących tych, którzy nie przestrzegają restrykcji.

To nie jedyny kraj regionu, który odnotował spadek wskaźników zabójstw. Podobnie dzieje się w Kolumbii i Hondurasie. Zdaniem dr Cynthii Arnson, eksperta ds. Ameryki Łacińskiej w The Woodrow Wilson International Centre for Scholars, dzieje się tak, ponieważ wiele krajów regionu powzięło surowe środki ochrony, jak kwarantanna i zakazy opuszczania miejsc zamieszkania bez ważnego powodu. Część z tych spadków wynika z faktu, że ludzie zostają w domach i nie przebywają w miejscach publicznych - twierdzi dr Arnson.

CBS News/ mk/

