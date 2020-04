Pekao wspiera medyków, straż pożarną i seniorów

Pekao nie ustaje w walce z rozprzestrzeniającym się koronawirusem i wciąż podejmuje kolejne działania. Fundacja banku im. dr. Mariana Kantona przekaże 23 tysiące maseczek ochronnych dla medyków, straży pożarnej oraz seniorów

Wraz z rosnącą liczbą zachorowań oraz przedłużającą się pandemią, wzrasta zapotrzebowanie na dodatkowe środki ochrony – przede wszystkim maseczki. Bank Pekao po raz kolejny angażuje się w walkę z koronawirusem i chce wesprzeć wszystkich, którzy codziennie z poświęceniem stają na pierwszej linii frontu - lekarzy, pielęgniarki, ratowników, ale także strażaków. W tym celu Fundacja Banku Pekao im. dr. Mariana Kantona zakupiła już 23 tys. maseczek ochronnych.

Maseczki zostaną przekazane najbardziej potrzebującym szpitalom z województwa mazowieckiego oraz przedstawicielom ochotniczej straży pożarnej. Maseczki otrzymają Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu oraz Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej miasta st. Warszawy. Część z nich trafi również do najbardziej zagrożonej grupy Polaków - do seniorów.

Oprócz działań skierowanych do naszych klientów indywidualnych i firmowych, realizujemy również bardzo ważną dla nas misję społeczną. W tym szczególnym okresie niezwykle istotne jest, aby pomagać potrzebującym. Dlatego zdecydowaliśmy się zaangażować w bezpośrednie wsparcie szpitali i personelu medycznego. Ochrona jest także potrzebna naszym seniorom, którzy są najbardziej narażeni na zakażenie – mówi Marek Lusztyn, Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.

Wcześniej Bank Pekao informował o przekazaniu darowizny w wysokości 5 mln zł na rzecz szpitali, zakładów opieki zdrowotnej i służb sanitarnych, które podejmują działania przeciwdziałające rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Szczegółowa lista została ustalona po konsultacjach z Ministerstwem Zdrowia. Wsparcie finansowe otrzymało 11 placówek z 6 województw – szpitale w Warszawie, Krakowie, Lublinie, Chełmie, Tomaszowie Lubelskim, Łukowie, Starachowicach, Raciborzu czy Ostródzie.

Ponadto, Bank Pekao prowadzi kampanię edukacyjno-informacyjną, w której zachęca seniorów do aktywnego korzystania z Internetu, w tym również do bankowania on-line bez wychodzenia z domu. Dedykowana platforma „Strefa Seniora” i grupa dyskusyjna na Facebooku: „Bierzemy Internet za rogi z Dancingiem Międzypokoleniowym” stanowią bezpieczną, wirtualną przestrzeń dla seniorów, którzy potrzebują wsparcia zarówno w codziennych czynnościach, jak i urozmaicenia, rozrywki czy poczucia przynależności do szerszej wspólnoty.

mk/